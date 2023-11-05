حزب الله اللبناني يقصف مستوطنة “كريات شمونة” بعدّة صواريخ كاتيوشا (فيديو)

قال حزب الله اللبناني مساء الأحد، أنّه استهدف ‏مستوطنة “كريات ‏شمونة” في شمال فلسطين المحتلة، بعدّة صواريخ كاتيوشا.

ونقلت وسائل إعلام عربية عن حزب الله، أن القصف جاء “رداً على الجريمة الوحشية البشعة، التي ارتكبها العدو الصهيوني بعد ظهر اليوم، واستهدف فيها ‏سيارة مدنية”.

وأسفر هذا الاعتداء الذي نفذته قوات الاحتلال في جنوب لبنان عن استشهاد سيدة وثلاثة أطفال من ‏أحفادها. مع إصابة والدتهم بجروح، حسب المصادر.

وتمّ تداول مقاطع فيديو تظهر نشوب ألسنة النيران في المستوطنة الإسرائيلية، جراء قصف المقاومة اللبنانية.