حزب الله اللبناني يقصف مستوطنة “كريات شمونة” بعدّة صواريخ كاتيوشا (فيديو)
قال حزب الله اللبناني مساء الأحد، أنّه استهدف مستوطنة “كريات شمونة” في شمال فلسطين المحتلة، بعدّة صواريخ كاتيوشا.
ونقلت وسائل إعلام عربية عن حزب الله، أن القصف جاء “رداً على الجريمة الوحشية البشعة، التي ارتكبها العدو الصهيوني بعد ظهر اليوم، واستهدف فيها سيارة مدنية”.
وأسفر هذا الاعتداء الذي نفذته قوات الاحتلال في جنوب لبنان عن استشهاد سيدة وثلاثة أطفال من أحفادها. مع إصابة والدتهم بجروح، حسب المصادر.
وتمّ تداول مقاطع فيديو تظهر نشوب ألسنة النيران في المستوطنة الإسرائيلية، جراء قصف المقاومة اللبنانية.
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صواريخ في عدة مناطق في كريات شمونة.#طوفان_الأقصى #الثورة_الكبرى #الميادين pic.twitter.com/GYeO0GdwRm
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 5, 2023