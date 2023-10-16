حزب الله يستهدف تجمعا لمدرعات جيش الاحتلال وينشر لقطات

أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف تجمع مدرعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع حانيتا عند الحدود الجنوبية بالصواريخ الموجهة.

وأعلن الحزب عن تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة، وثقها في مقطع مصور، موضحا في بيان له أن هذه العملية تندرج في إطار مواصلة الرد على قتل وجرح الصحافيين في بلدة علما الشعب والمدنيين في بلدة شبعا.

وكان الإعلام الحربي أعلن في بيان، الأحد، عن “مهاجمة ثكنة حانيتا ‏الصهيونية بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة ‏وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش العدو”. ‏

من جانبه أعلن جيش الاحتلال، الاثنين، عن مقتل الملازم أميتي تسفي جرانوت (24 عاما) والرقيب دانيال راشد (19 عاما)، قائد فريق في الكتيبة 75 من كتيبة ساعر من الجولان، بنيران مضادة للدبابات بالقرب من موقع نوريت الاستيطاني في الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان.

وبدأت التوترات على الحدود بين لبنان وجيش الاحتلال منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن حزب الله عن استشهاد 3 من عناصره” جراء القصف الإسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر، كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و”حزب الله” اللبناني من التدخل أيضا.