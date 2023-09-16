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حزب بازوم يرفض أي تدخّل عسكري في النيجر

الشروق أونلاين
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حزب بازوم يرفض أي تدخّل عسكري في النيجر
أرشيف
محمد بازوم

أعرب حزب رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم يوم الجمعة في بيان، عن معارضته لأي تدخّل عسكري أجنبي في البلاد، داعيا إلى العودة للنظام الدستوري في البلاد.

ودعا  الحزب النيجري من أجل الديمقراطية والاشتراكية في بيانه إلى “إطلاق سراح الرئيس بازوم وعائلته المحتجزين منذ 26 جويلية”.

كما طالب الحزب بـ”عودة رئيس الجمهورية لمهامه، وإعادة إرساء النظام الدستوري بكل الوسائل غير العسكرية، وتعزيز وحدة الحزب وانضباطه”.

واعتبر حزب بازوم أن أي تدخّل عسكري لحلّ الأزمة في البلاد، من شأنه أن يعرّض حياة المعتقلين للخطر. فضلا عن تبعاته السلبية على النيجر وشعبها.

وقال البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد إن قادة الحزب درسوا موقفهم من الحلّ العسكري طوال الفترة ما بين 2 و14 سبتمبر. قبل التوصّل إلى اتفاق بالأغلبية على معارضة التدخّل الأجنبي المسلّح.

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