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الجزائر
ندّد بالتصرفات العدائية الفرنسية وخرْق القواعد الدبلوماسية

حزب “تاج” مرتاح للخطوات الإصلاحية في الساحة السياسية

س. ع
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حزب “تاج” مرتاح للخطوات الإصلاحية في الساحة السياسية
ح.م

أعرب حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، الأحد، عن ارتياحه للخطوات الإصلاحية التي تشهدها الساحة السياسية الوطنية، لاسيما من خلال مراجعة عدة نصوص قانونية من بينها قانون الأحزاب وقانونا البلدية والولاية.
وفي بيان توج أشغال الدورة العادية لمجلسه الوطني، دعا الحزب إلى “التفاعل الإيجابي” مع تعديل هذه النصوص القانونية بهدف جعل الحياة السياسية في الجزائر “أكثر ديناميكية”.
كما تناول الحزب الاقتراحات التي قدمها ضمن مشروع تعديل قانوني البلدية والولاية، والتي أبرزت “ضرورة منح المنتخب المحلي صلاحيات فعلية من أجل التوصل إلى جماعات محلية تدير التنمية”.
وشدد على ضرورة “الانخراط التام” لمنتسبيه في مسعى هيكلة قواعده المحلية، باعتماد أسس الانضباط والكفاءة والشفافية لتقديم نموذج جديد في الممارسة السياسية النظيفة مع التركيز على استراتيجية ميدانية تضع المواطن في قلب العمل السياسي.
وفي سياق آخر، جدد حزب “تاج” “رفضه القاطع” لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، منددا بـ”التصرفات العدائية الفرنسية وخرقها المستمر للقواعد الدبلوماسية في التعامل مع الجزائر المستقلة” مع التأكيد على “المكانة الرائدة للجزائر في إفريقيا كفاعل أساسي ومساهم في تحرير شعوب القارة وتنميتها”.
وجدد الحزب مساندته ودعمه لمواقف الجزائر إزاء نصرة القضايا العادلة في العالم بما فيها حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والقضية الفلسطينية، التي تبقى قضية الجزائر الأولى.

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