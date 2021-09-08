حزب تونسي: حملة قمع غير مسبوقة لمقاطعي الانتخابات بالمغرب

كشف حزب العمال التونسي عن تعرض مناضلي الحرية في المغرب إلى حملة اعتداءات وإيقافات على خلفية الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات.

وأدان حزب العمال، الأربعاء، في بيان له الاعتداءات التي تطال مناضلات ومناضلي حزب النهج الديمقراطي الشقيق، بمن فيهم كاتبه الوطني مصطفى براهمة الذي تعرض للاعتداء المادي على قارعة الطريق.

وجدد حزب العمال التونسي تعاطفه واعتزازه بنضال الشعب المغربي وحزب النهج الديمقراطي ويحيي الروح الكفاحية الثورية العالية والاستبسال في النضال من أجل مغرب جديد، ديمقراطي حر وعادل.

ودعا الحزب كل القوى التقدمية في تونس والوطن العربي والعالم إلى إسناد نضال الشعب المغربي وقواه التقدمية.