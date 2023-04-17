حزمة إجراءات لوقف التلاعب بحركة تنقل الأساتذة

إعلان النتائج النهائية وتسليم التعيينات بدءا من 18 جوان

أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن الضوابط والترتيبات المتعلقة بحركة التنقل السنوية للأساتذة بعنوان الموسم الدراسي المقبل 2023/2024، على النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، وذلك بغية تلبية طلبات النقل للموظفين واحتياجات الخدمة عبر تحقيق التوازن في توزيعهم بمختلف رتبهم على جميع المدارس.

وتنفيذا، لتعليمات عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية، المتعلقة بضرورة مواصلة مسعى رقمنة جميع العلميات الخاصة بتسيير المستخدمين، لتحقيق التحول الرقمي في القطاع، أصدرت مديرية الموارد البشرية بالوزارة منشورا وزاريا، يحمل الرقم 460 مؤرخ في 16 أفريل الجاري، لحث مديريها التنفيذيين ورؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، بضرورة التقيد الصارم بتنفيذ الترتيبات والضوابط المتعلقة بحركة التنقل السنوية للأساتذة، باعتبارها إحدى “روافع” إدارة الموارد البشرية، لتلبية طلبات الموظفين واحتياجات الخدمة، وذلك قصد النهوض بمستقبل مستدام للمدرسة، وكذا لمحاربة كل مظاهر وأشكال البيروقراطية، ومنح لكل ذي حق حقه كاملا غير منقوص.

وأمرت مديرية الموارد البشرية مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، القيام بـ 25 عملية على أرض الواقع والمقيدة بآجال مضبوطة، إذ سيكون لزاما عليهم مراقبة قائمة الأساتذة المعنيين وتأكيدها واستخراجها وحجز النقطة الإدارية والتربوية وبطاقة التقييم الخاصة بكل أستاذ ومراقبتها وتأكيدها في الفترة بين 16 أفريل وإلى غاية 21 منه، إلى جانب القيام بتسليم استمارة الرغبات وملفات الأساتذة إلى مصالح مديريات التربية بدءا من 11 ماي وإلى غاية 18 منه.

وأشار المنشور الوزاري نفسه، إلى أن رؤساء المكاتب ورؤساء المصالح، مطالبون وجوبا بالقيام بمهمة مراقبة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور وتأكيدها على الأرضية بدءا من تاريخ 16 أفريل وإلى غاية 29 منه.

وكلفت المصالح نفسها المسيرين ورؤساء المكاتب ورؤساء المصالح، بمهمة مراقبة المعلومات التي تدخل في مقياس الحركة، الخاصة بكل أستاذ وتأكيدها، في الفترة بين 23 أفريل وإلى غاية 30 منه كأقصى حد، في حين تمت مطالبة المسيرين بالقيام بمهمة مراقبة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور الخاصة بالمواد والمؤسسات التي يسيرها، وتأكيدها على الأرضية الرقمية، في الفترة بين 16 أفريل وإلى غاية 23 منه.

كما طلبت مديرية الموارد البشرية، من الأساتذة أنفسهم القيام بالتأكد من وجود أسمائهم من عدمها ضمن قائمة الأساتذة المعنيين بالمشاركة في الحركة النقلية لسنة 2023 عبر الفضاء الخاص بهم، وكذا حجز المعلومات الشخصية الخاصة بهم أيضا عبر نفس الفضاء، وذلك ابتداء من 16 أفريل وإلى غاية 23 منه، فيما دعتهم إلى حجز الرغبات وتسليم استمارة الرغبات والوثائق الثبوتية إلى مدير المؤسسة، ابتداء من تاريخ 30 أفريل الجاري وإلى غاية 11 ماي الداخل كأقصى تقدير، علاوة على تمكينهم من الاطلاع على مقياس الحركة عبر الفضاء الخاص بهم في الفترة بين 25 ماي وإلى غاية 28 منه.

وأعلنت المصالح نفسها أن اللجان المتساوية الأعضاء تشرع في عقد اجتماعاتها بدءا من تاريخ 31 ماي وتختتم في 8 جوان كأقصى تقدير، ليتم قبلها إعداد جداول الحركة النقلية من قبل المسيرين، في الفترة بين 25 ماي و30 منه، ليتم بعدها الانتقال إلى مرحلة الإعلان عن النتائج الأولية للحركة النقلية عبر الفضاء المخصص للأساتذة، في الفترة بن 31 ماي الداخل و12 جوان المقبل، على أن الانطلاق في دراسة الطعون من قبل اللجان متساوية الأعضاء وإعلان النتائج النهائية، بدءا من تاريخ 18 جوان وإلى غاية 20 منه.

وكشفت المديرية العامة للموارد البشرية، بأن المسيرين مطالبون بالقيام بإعداد مقررات التعيين وإمضائها ورفعها وتسليمها للمعنين، في آجال ثلاثة أيام فقط، وذلك في الفترة بين 18 جوان وإلى غاية 20 منه.