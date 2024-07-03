حزمة تعليمات صارمة لضبط الدخول المدرسي المقبل

أمر بها بلعابد إطارات القطاع خلال ندوة وطنية

شدد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد على “ضرورة تجسيد توجه الدولة من خلال ترقية شعبتي الرياضيات والتقني الرياضي، وتشجيع التوجيه إليهما، مع مراعاة ملمح التلاميذ الموجهين إلى هذه الشعب، خاصة وأن عملية التوجيه تمت رقمنتها بصفة كاملة”.

كما أكد الوزير على “عدم مباشرة أية أشغال تهيئة أو ترميم أثناء تواجد التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، آمرًا بمواصلة ضمان الخدمات الأخرى المرتبطة بالكتاب المدرسي، كتوفير خدمة الكتاب الرقمي، وكتب البرايل لفائدة التلاميذ من ذوي التحديات البصرية”، حسب ما أفاد به، الأربعاء، بيان للوزارة.

وجاء ذلك خلال ترؤسه ندوة وطنية خصصت لغلق السنة الدراسية 2023-2024، وضبط جاهزية الدخول المدرسي المقبل، حيث اختتمت ليلة الثلاثاء، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، وعرفت تنظيم خمس ورشات تتعلق بالتأطير والتمدرس والامتحانات المدرسية والهياكل والدعم المدرسي.

وخلصت الورشات إلى تقارير تم عرضها ومناقشتها خلال أشغال الندوة، قدم بخصوصها بلعابد “توجيهات وتعليمات لتحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة، على أن تتكفل الإدارة المركزية بالمتابعة والتقييم المرحلي لكل عملية وفي كل ولاية”.

كما تم تقديم عرض حول المخطط العملياتي للإعلام، تناول مختلف العمليات المبرمجة إلى غاية الدخول المدرسي 2024-2025، والتي – كما أشار إليه البيان – “يجب أن تنال حقها الوافر من الإعلام مركزيا ومحليا”.

وفي هذا الصدد، أمر الوزير “بضرورة إبراز المجهودات المبذولة وما تم تحقيقه في القطاع في إطار تجسيد استراتيجية الدولة ضمن مخطط عمل الحكومة المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

وفي سياق التقارير المقدمة – يضيف ذات المصدر -، تم التأكيد على “ضرورة ضمان الاستقرار وتوفير ظروف العمل المناسبة لجميع مستخدمي القطاع وتوفير أحسن الظروف لتمدرس التلاميذ في جميع المراحل التعليمية”.

كما تم التأكيد على “وجوب استكمال عملية تسجيل الأطفال في السنة الأولى ابتدائي والتوجيه المدرسي وتعميم التربية التحضيرية وتعميم امتحان تقييم المكتسبات في نهاية أطوار التعليم الابتدائي، فضلا عن المعالجة البيداغوجية في السنة الأولى متوسط”.

وتمت الإشارة في السياق ذاته، إلى ما تعلق “بهيكلة المواد والمواقيت في الطور الأول من التعليم الابتدائي والتي سيرتفع فيها الحجم الساعي المخصص للأنشطة الرياضية والفنية من 07 بالمائة إلى 20 بالمائة، وكذا استكمال تنصيب منهاج اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي بإدراج هذه المادة في السنة الخامسة ابتدائي”.

وأضاف البيان أنه، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، تم ”عرض مخطط إجرائي لتنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بالمالية والهياكل، تناول بالتفصيل توقعات استلام الهياكل الجديدة القاعدية ومرافق الدعم وتهيئة وترميم المؤسسات التربوية ومواصلة تجهيز المدارس الابتدائية باللوحات الإلكترونية والعمل بالتنسيق مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على ربط المؤسسات التعليمية بالألياف البصرية”.

وتناولت أشغال الندوة دراسة النصوص التنظيمية التي تحكم سير الامتحانات المدرسية الوطنية، حيث ثمن بلعابد “التنظيم المحكم لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا دورة 2024″، مشددا على “مواصلة العمل للحفاظ على مصداقية ونزاهة الامتحانات المدرسية الوطنية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص للجميع”.

من جانب آخر، أمر الوزير المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية “بتفعيل بيع الكتب المدرسية عن طريق المنصة الخاصة بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قصد توجيه المواطن عبر ذات المنصة إلى أقرب نقطة بيع بالنسبة له”، وفقا لذات المصدر.