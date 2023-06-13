حزم ذبذبات إضافية لتحسين تغطية شبكة الهاتف المحمول

وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بيبي تريكي:

أكد كريم بيبي تريكي وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أن قطاعه يواصل وفق إستراتيجية متكاملة منبثقة عن عمل الحكومة، جهوده الرامية لتوفير خدمة عمومية ذات جودة ترتقي إلى تطلعات المواطنين، بصفة منصفة عبر كافة ربوع الوطن، مشيرا إلى أن مصالحه عكفت على تحرير حزم ذبذبات إضافية لفائدة متعاملي الهاتف النقال، الأمر الذي سيسمح بتحسين التغطية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وقال بيبي تريكي، في رده بتاريخ 7 جوان الجاري، على سؤال برلماني كتابي، بخصوص نوعية الخدمات الخاصة بشبكات الهاتف النقال، أن المتعاملين المعنيين يقومون بإعداد مخططات عملهم وفق دفتر شروط ملحقة برخص الاستغلال الممنوحة والمتعلقة بإنشاء واستغلال شبكات “جي أس أم” للجيلين الثالث والرابع، والتي تلزم -يضيف الوزير-المتعاملين بتحقيق المتطلبات الدنيا للتغطية بجودة في المناطق السكانية التي يبلغ عدد سكانها ألفي نسمة، بصفة تدريجية وفق رزنامة محددة.

أما بخصوص المناطق التي يقل تعداد سكانها عن 2000 نسمة، أوضح الوزير أن الدولة وضعت آلية مكنتها من الاستفادة من برامج تنموية في مجال الاتصالات، تتمثل في صندوق الخدمات الشاملة للاتصالات الالكترونية، ويحرص القطاع في هذا الصدد، على القيام دوريا بعمليات شاملة عبر كافة ولايات الوطن، ما سمح بإحصاء 1400 منطقة ذات كثافة منخفضة تم عرضها على اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة، والتي أبدت موافقتها على التكفل بتغطيتها مع مباشرة الإجراءات.