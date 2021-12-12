حزن في الرباط.. والصحافة المغربية “تتحسر” على الإقصاء أمام “الخضر”

تحوّلت معظمها إلى ساحة لتبادل التهم بين عموتة ولاعبيه

لم يهضم الإعلام المغربي الإقصاء المر الذي تعرض له منتخب بلاده في ربع نهائي كأس العرب، المقامة حاليا في قطر، على يد المنتخب الجزائري، حيث اتضح ذلك من خلال مختلف العناوين “الحزينة” التي استعملتها غالبية الصحف الصادرة الأحد في العاصمة الرباط، وكذا المواقع الرياضة لنقل الخبر..

فالبعض منها حاول التخفيف من حدة الإقصاء، من خلال وصفه بـ”العادي”، في الوقت الذي لم تخف فيه صحف أخرى كراهيتها لكل ما هو جزائري، من خلال نقل الخبر من دون ذكر “المنتخب الجزائر”، كما حاولت البحث عن الأسباب الحقيقية التي جعلت المنتخب المغربي يودع المنافسة، بعدما كان مرشحا فوق العادة للتتويج باللقب العربي، خصوصا بعد البداية القوية التي سجلها أشبال عموتة في المسابقة العربية، في وقت لمحت فيه بعض الصحف إلى أن الإقصاء لم يأت في وقته خصوصا عقب إقدام الجزائر على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في الصائفة الفارطة.

فصحيفة “المنتخب”، المختصة في الشأن الرياضي، عنونت بالبنط العريض “إقصاء مر وضغوطات انعكست على أداء اللاعبين”، قبل أن تغوص في أسباب خروج منتخب بلادها من البطولة على يد المنتخب الجزائري، في محاولة منها للبحث عنها، بعدما أكدت أن “الأسود” دخلوا في ثوب المرشح قبل أن يصطدموا بصلابة المنتخب الجزائري، حيث كتبت “إقصاء مر ذلك الذي تعرض له المنتخب المغربي الرديف،الذي كان قدم إشارات المنافسة على اللقب العربي، حتى عاد لينكمش ويخرج من دور ربع النهائي، وهو الذي دخل المنافسة في ثوب المرشح لانتزاع الكأس”.

أما الموقع الرسمي للقناة التلفزية الثانية المغربية “2m” فقد نقل تصريحات مدرب المنتخب المغربي، عموتة حسين، الذي حمل لاعبيه مسؤولية المستوى الباهت الذي ظهروا به أمام المنتخب الجزائري، من خلال ارتكاب أخطاء بدائية، وهو الأمر الذي جعل التقني المغربي يعلق على ذلك بقوله” المنتخب المغربي لم يقدم حتى 50 بالمائة من إمكانيته أمام المنتخب الجزائري”، قبل أن يضيف “تركيز اللاعبين كان مشتتا في جميع الخطوط أظن أنهم كانوا يركزون مع أشياء أخرى بعيدا عن رقعة الميدان بسبب حجم المباراة وقيمتها”.

وكان موقع “البطولة” ساحة لتبادل التهم بين لاعبي المنتخب المغربي ومدربهم عموتة الذي حملهم مسؤولية الإخفاق أمام “الخضر” قبل أن يخرج بدر الدين بنون إلى العلن ويرد على عموتة “لم ننهزم بسبب العامل الذهني ورفاقي لهم من الخبرة ما يكفي لخوض مواجهات كبيرة كلقاء الجزائر”، في رد وصفه الموقع الرياضي بالصريح والذي سيجعل القائمين على شؤون الكرة في المغرب يفتحون تحقيقات في الموضوع.

أما موقع “مشاهد 24″، فقد حاول التخفيف من شدة الصدمة، عقب خروج منتخب المغرب من البطولة العربية على يد المنتخب الجزائري، فضلا عن أهمية تأهل الخضر” إلى المربع الذهبي من المسابقة العربية، حيث اكتفى بالإشارة إلى ذلك بعنوان “المنتخب المغربي يودع المسابقة من دور الربع”، وذلك دون ذكر المنتخب الجزائري، وهو ما يعكس تماما الحقد الدفين الذي يكنه الإعلام المغربي المسير من قبل “المخزن” إلى كل ما هو جزائري.