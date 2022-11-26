“حسابات البقّال” لِمعرفة المُتأهّل لِثمن نهائي المونديال

بدأ مُشجّعو بعض المنتخبات من الآن في إجراء “حسابات البقّال”، لِمعرفة فرص التأهّل للدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

وإلى غاية سهرة السبت، ما تزال أطوار الجولة الثانية من دور المجموعات جارية، في انتظار تنظيم المشهد الختامي لاحقا.

ويُجرى المونديال بِصيغة ثماني مجموعات، تضمّ كلّ واحدة منها أربعة منتخبات. وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للدور ثمن النهائي.

وفي حال وقوع إشكال بِخصوص تحديد صاحب المركز المُعيّن، لِضبط المنتخب (أو المنتخبَين) المتأهّل، تنصّ لوائح “الفيفا” على ما يلي:

– إذا كان الغموض يتعلّق بِمنتخبَين فقط:

1- احتساب فارق الأهداف العامّ (كم سجّل في ثلاث مقابلات وكم تلقّت شباكه).

2- أحسن هجوم.

3- نتيجة المباراة وجها لِوجه بين المنتخبَين المعنيَين.

4- الرّوح الرّياضية: الإنذار (ناقص نقطة)، طرد بعد جمع بطاقتَين صفراوَين (ناقص ثلاث نقاط)، وطرد مُباشر (ناقص أربع نقاط)، وإنذار + طرد مُباشر (ناقص خمس نقاط).

5- سحب القرعة.

– إذا كان الغموض يتعلّق بِأكثر من منتخبَين:

1- عدد النقاط في المقابلات وجها لِوجه.

2- فارق الأهداف في المقابلات وجها لِوجه.

3- أحسن هجوم في المقابلات وجها لِوجه.

4- الرّوح الرّياضية: الإنذار (ناقص نقطة)، طرد بعد جمع بطاقتَين صفراوَين (ناقص ثلاث نقاط)، وطرد مُباشر (ناقص أربع نقاط)، وإنذار وطرد مُباشر (ناقص خمس نقاط).

5- سحب القرعة.