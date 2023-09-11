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حسابات فلكية تكشف عن موعد المولد النبوي الشريف

الشروق أونلاين
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حسابات فلكية تكشف عن موعد المولد النبوي الشريف
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المولد النبوي على الأبواب

 أعلنت دار التقويم القطري يوم الإثنين، عن حساباتها الفلكية الخاصة بشهر ربيع الأول من العام 1445 هجري. الذي يحيي فيه المسلمون ذكرى المولد النبوي الشريف.

وترجّح المؤسسة الفلكية الخاصة في قطر، أن هلال شهر ربيع الأول سيولد صباح يوم الجمعة 15 سبتمبر عند الساعة 4:40 صباحا بتوقيت الدوحة.

“ومن المستحيل رؤية هلال الشهر مساء يوم التحري، أي الخميس 14 سبتمبر، في جميع الدول العربية والإسلامية. لأن الهلال لن يكون قد ولد عند غروب شمس ذلك اليوم”، حسب المصدر.

لذلك،”وطبقا للحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها المختصون، فإن يوم السبت الموافق لـ16 سبتمبر، هو غرة شهر ربيع الأول لعام 1445هـ”.

وفي حالة ثبوت ذلك، سيكون يوم المولد النبوي الشريف الموافق لـ12 ربيع الأول، والذي يعتبر بين الأعياد الدينية والعطل الرسمية في الجزائر، يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

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