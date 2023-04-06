حسابات فلكية تكشف موعد عيد الفطر.. وهذه أيام الإجازة!

كشفت حسابات فلكية عن موعد عيد الفطر، فيما أوردت تقارير إخبارية كل ما يتعلق بعدد أيام الإجازة في الدول العربية والإسلامية.

وبحسب ما أعلن المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن الجمعة 21 أفريل، سيكون أول أيام عيد الفطر في مصر وبعض الدول العربية، وهو ما كشفته أيضا حسابات فلكية لمركز الفلك الدولي.

وطبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس التابع لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان الموافق 20 أفريل.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مدينة مكة السعودية لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 دقيقة، وفقا لـ”بيان المعهد”.

وفي عواصم ومدن عربية وإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدة تتراوح بين 10 إلى 35 دقيقة.

وبذلك تكون غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر، فلكيا يوم الجمعة 21 أفريل، وفقا للمعهد.

وطبقا لحسابات “مركز الفلك الدولي” وباعتماد التقويم الهجري العالمي المبني على حساب إمكانية رؤية الهلال، فإن بداية شهر شوال تكون يوم الجمعة 21 أفريل.

أما إذا لم يتم رصد الهلال في ذلك اليوم كما تقول التنبؤات الفلكية، فسيكون يوم الجمعة متمما لشهر رمضان، ويكتمل بذلك الشهر 30 يومًا، ليكون يوم السبت 22 أفريل هو أول أيام العيد.

في ذات السياق نشر موقع الجزيرة نت ككل عام، وبناء على الحسابات الفلكية، تقريرا حول عدد أيام إجازة عيد الفطر في كل الدول العربية والإسلامية، حيث جاء فيه ما يلي:

الجزائر

وفق التقويم الرسمي وجدول الأعياد في الجمهورية الجزائرية، فإن عطلة عيد الفطر في الجزائر تبدأ من الجمعة 21 أفريل الحالي إلى السبت 22 من الشهر ذاته.

مصر

من المفترض أن يتم ترحيل إجازة عيد شم النسيم -الذي يوافق يوم الاثنين 17 أفريل الحالي- إلى يوم الخميس 20 من الشهر ذاته لتصبح ضمن إجازة عيد الفطر المبارك في مصر 2023 التي ستبدأ من الجمعة 21 أفريل وتستمر حتى الاثنين 24 من الشهر نفسه.

السعودية

تبلغ مدة إجازة عيد الفطر في السعودية عادةً 4 أيام للقطاع الخاص، لذا فمن المتوقع أن يوم الجمعة 21 أفريل الحالي، وتستمر حتى الاثنين 24 من الشهر ذاته.

أما في القطاع الحكومي، فمن المتوقع أن تبدأ إجازة العيد يوم الثلاثاء 18 أفريل على أن يعود الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 25 أفريل.

قطر

بحسب موقع “ميزان” التابع لوزارة العدل في قطر، تكون العطلات الرسمية في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة على النحو التالي: عطلة عيد الفطر من اليوم 28 من رمضان إلى نهاية اليوم الرابع من شهر شوال. وإذا تخللت أيام عطلات الأعياد الرسمية عطلة رسمية أو أسبوعية، تضاف بعددها أيام إجازات إلى العطلات المشار إليها. وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحد، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين.

الإمارات

إجازة عيد الفطر رسميًا في دولة الإمارات العربية المتحدة هي 3 أيام في العادة، ولكن أحيانًا قد يتم منح يوم أو يومين إضافيين إذا ما تصادف العيد مع موعد العطلة الأسبوعية الرسمية في الإمارات، والتي تبدأ من منتصف يوم الجمعة وتستمر حتى صباح الاثنين.

وعليه من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر في الإمارات من يوم الخميس 20 أفريل وتستمر حتى الاثنين 24 من الشهر ذاته.

الكويت

وفق جدول العطلات الرسمية في دولة الكويت، يُتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر يوم الجمعة 21 أفريل حتى مساء الأحد 23 من الشهر نفسه.

سلطنة عمان

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر في السلطنة من 29 رمضان الموافق يوم الجمعة 21 أفريل، وتستمر حتى الثالث من شوال الموافق يوم الاثنين 24 أفريل.

العراق

تبدأ للموظفين في القطاعين العام والخاص يوم الجمعة 21 أفريل الجاري وتستمر حتى صباح الاثنين 24 منه.

البحرين

عادة ما تمتد إجازة عيد الفطر في مملكة البحرين 3 أيام متتالية؛ وعليه، من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر صباح يوم الجمعة 21 أفريل الجاري على أن يعود الموظفون إلى أعمالهم صباح يوم الاثنين 24 منه.

اليمن

لم تعلن الحكومة اليمنية بعد عن موعد إجازة عيد الفطر، لكن من المنتظر أن تبدأ من صباح الجمعة 21 أفريل الحالي وتستمر حتى صباح الاثنين 24 منه.

الأردن

تستمر إجازة عيد الفطر في الأردن، عادةً، لمدة 3 أيام. وعليه، يُتوقع أن تبدأ الإجازة من صباح الجمعة 21 أفريل الحالي إلى صباح الاثنين 24 منه.

فلسطين

حددت رئاسة مجلس الوزراء الفلسطيني إجازة عيد الفطر 2023 في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث تبدأ من يوم الجمعة الذي يوافق 21 أفريل الحالي، لتستمر لمدة 4 أيام بالنسبة إلى القطاع الحكومي، أي ستنتهي يوم الاثنين 24 أفريل. في حين تستمر العطلة لمدة 3 أيام لدى موظفي القطاع الخاص، بدء من الجمعة 21 أفريل.

لبنان

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر في لبنان لهذا العام 2023 من يوم الجمعة 21 أفريل وحتى صباح الاثنين 24 منه.

سوريا

بحسب جدول العطلات الرسمية في سوريا، فإن إجازة عيد الفطر تبدأ من يوم الجمعة 21 أفريل الجاري وحتى صباح الاثنين 24 منه.

تونس

تبدأ إجازة عيد الفطر في تونس يوم الجمعة 21 أفريل، وتستمر حتى مساء الأحد 23 منه.

المغرب

يتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر في المغرب من 29 رمضان الموافق ليوم الخميس 20 أفريل، حتى الأحد 23 منه.

ليبيا

لم تعلن السلطات الليبية حتى الآن عن موعد بداية إجازة عيد الفطر حتى كتابة هذه السطور، ولكن بحسب التقويم الرسمي للأعياد في هذا البلد، من المتوقع أن تبدأ عطلة عيد الفطر يوم الجمعة 21 أفريل الحالي وتنتهي يوم الأحد 23 منه.

موريتانيا

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر في موريتانيا يوم الجمعة 21 أفريل الجاري وتستمر حتى مساء الأحد 23 منه.

الصومال

يُتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر في الصومال من صباح الجمعة 21 أفريل الحالي وتنتهي يوم الأحد 23 منه.

السودان

تبدأ إجازة عيد الفطر في السودان من يوم الجمعة 21 أفريل وحتى صباح الاثنين 24 منه.

جزر القمر

بحسب التقويم الوطني لجزر القمر، تبدأ إجازة عيد الفطر في هذه الدولة يوم الجمعة 21 أفريل الحالي وحتى مساء الأحد 23 منه.

إجازة عيد الفطر 2023 في الدول الإسلامية

في كل من إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنغلاديش وباكستان وإيران وأفغانستان وغانا والهند، من المتوقع أن يكون العيد فلكيًا في هذه الدول يوم الجمعة 21 أفريل، حسب الجزيرة نت.

وعادة ما تعطي هذه الدول إجازة لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر، وعليه، تبدأ الإجازة يوم الجمعة وتنتهي مساء الأحد الموافق لـ 23 أفريل 2023.

تركيا

وفق تقويم أيام العطل الرسمية في تركيا، فإن إجازة عيد الفطر تبدأ في منتصف (بعد الظهيرة) يوم الخميس 20 أفريل وحتى يوم الأحد 22 من الشهر ذاته.

ولأن الأحد يوم عطلة أسبوعية في البلاد، فسيعود الدوام الرسمي بشكل اعتيادي يوم الاثنين 24 أفريل.