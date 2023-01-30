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رياضة

حساب “البريمرليغ” يستذكر.. بلماضي يصنع وبن عربية يسجل (فيديو)

عمر سلامي
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حساب “البريمرليغ” يستذكر.. بلماضي يصنع وبن عربية يسجل (فيديو)
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بن عربية وبلماضي بألوان مانشستر سيتي

استذكر حساب الدوري الإنجليزي الرسمي باللغة العربية، هدفا لصالح مانشستر سيتي أحرزه اللاعب الجزائري السابق علي بن عربية، من صناعة مواطنه جمال بلماضي.

ونشر حساب الدوري الإنجليزي الرسمي، مقطع فيديو للهدف الجزائري الخاص، بمناسبة مرور 20 سنة، على الهدف المسجل.

وأرفق حساب “البريمرليغ” مقطع الفيديو بعبارة: ” بلماضي يصنع وبن عربية يسجل.. هدف جزائري بامتياز”.

ولعب بن عربية لصالح مانشستر سيتي في الفترة ما بين عامي 2001 و2003، بينما حمل بلماضي ألوان النادي في عام 2003.

وقدم بلماضي في 2003 إلى مانشستر سيتي على شكل إعارة من مرسيليا الفرنسي، وشارك مع النادي لموسم واحد.

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