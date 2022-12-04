-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

حساب الدوري الفرنسي لا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

عمر سلامي
  • 2473
  • 0
حساب الدوري الفرنسي لا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
ح.م
حساب الدوري الفرنسي ينشر خريطة المغرب وفق الحدود المعترف بها دوليا

نشر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة تظهر خريطة المملكة المغربية، وفق الحدود المعترف بها دوليا.
ونشر الحساب الصورة مرفوقة بالتهنئة للاعبي المنتخب المغربي المحترفين بعد التأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر.

وقال الحساب الرسمي للدوري الفرنسي: ” عملوها الأسود..تهانينا للاعبي الدوري الفرنسي المغاربة على تأهل منتخب بلادهم إلى الدور الـ16 من كأس العالم قطر 2022 .

وأثارت خريطة المغرب بحدودها المعترف بها دوليا، حفيظة الإعلام المغربي، الذي طالب الحساب الرسمي للدوري الفرنسي بالاعتذار!.

ويثير إعلام النظام المغربي في كل مرة قضية الخريطة، بزعم السيادة على الصحراء الغربية، رغم أن القانون الدولي والأمم المتحدة يعتبران الإقليم مستقلا عن المملكة ويخضع لتصفية الإستعمار.

مقالات ذات صلة
خامس هدف لـ “بلغالي” في بلجيكا

خامس هدف لـ “بلغالي” في بلجيكا

بن رحمة على علاقة مع عارضة أزياء كانت مُرتبطة بِمُغني “الرّاب”!

بن رحمة على علاقة مع عارضة أزياء كانت مُرتبطة بِمُغني “الرّاب”!

مدرب كلّ شهرَين لِشبيبة القبائل!

مدرب كلّ شهرَين لِشبيبة القبائل!

“الكاف”: نظام جديد في إقصائيات مونديال 2026

“الكاف”: نظام جديد في إقصائيات مونديال 2026

“فضيحة خيخون”.. معجزة الجزائر تغير قوانين الفيفا

“فضيحة خيخون”.. معجزة الجزائر تغير قوانين الفيفا

الأرجنتين تتأهّل وتنتظرها مواجهة مثيرة أمام هولندا

الأرجنتين تتأهّل وتنتظرها مواجهة مثيرة أمام هولندا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد