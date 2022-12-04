حساب الدوري الفرنسي لا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

نشر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة تظهر خريطة المملكة المغربية، وفق الحدود المعترف بها دوليا.

ونشر الحساب الصورة مرفوقة بالتهنئة للاعبي المنتخب المغربي المحترفين بعد التأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر.

وقال الحساب الرسمي للدوري الفرنسي: ” عملوها الأسود..تهانينا للاعبي الدوري الفرنسي المغاربة على تأهل منتخب بلادهم إلى الدور الـ16 من كأس العالم قطر 2022 .

وأثارت خريطة المغرب بحدودها المعترف بها دوليا، حفيظة الإعلام المغربي، الذي طالب الحساب الرسمي للدوري الفرنسي بالاعتذار!.

ويثير إعلام النظام المغربي في كل مرة قضية الخريطة، بزعم السيادة على الصحراء الغربية، رغم أن القانون الدولي والأمم المتحدة يعتبران الإقليم مستقلا عن المملكة ويخضع لتصفية الإستعمار.