حسام حسن لا يستحق تدريب المنتخب المصري وأرفض العمل معه

الحارس الدولي المصري السابق عصام الحضري يخرج عن صمته:

يرى عصام الحضري، أسطورة حراسة مرمى منتخب مصر، أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، وزميله السابق في صفوف المنتخب، لا يستحق قيادة الفريق الوطني في الفترة الحالية.

وقال الحضري، عبر برنامج “يا مساء الأنوار” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: “حسام حسن لم يقدم خلال مشواره التدريبي ما يشفع له لقيادة المنتخب المصري، ولم يستطع تحقيق بطولة، والمنتخب في عهده سيذهب للأسوأ”.

وأشار إلى أنه يرفض العمل كمدرب حراس، تحت قيادة حسام حسن، مؤكدا أنه حصل على “شهادات أجنبية” في مجال التدريب، قبل دخوله هذا المجال.

وأضاف أن منتخب مصر خسر المدربين السابقين، الأرجنتيني هيكتور كوبر والبرتغالي كارلوس كيروش، كما اعتبر أن إيهاب جلال تعرض لظلم واضح، عندما أقيل بعد شهر واحد من توليه قيادة الفراعنة.

وعن اتهامه بالهروب من منتخب مصر الأولمبي، قال الحضري إنه أخطر محمد بركات، المشرف على المنتخب، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، بعرض المنتخب السوري، وحصل على موافقته “لكن بركات رفض إعلان ذلك للرأي العام”.

واعتبر حارس الأهلي والزمالك السابق أن بركات “خدعه”، مضيفا أن أحمد حسام “ميدو” هاجمه، دون أن يتواصل معه لمعرفة حقيقة رحيله عن المنتخب الأولمبي.

ويرى الحضري أن الأهلي تخلى عن مبادئه، عندما ضم محمود عبد المنعم كهربا وإمام عاشور. وقال إن التعامل الاحترافي يفرض عودة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، إلى الأهلي بعد اتهامه بالهروب.

وتابع: “سوف نتأهل إلى كأس العالم 2026 في كل الأحوال، مجموعة منتخب مصر لا أحد ينتصر فيها سوانا، لو تعاقدنا مع أي مدرب مثل حسام البدري أو إيهاب جلال، كان سوف يتأهل، وحسام حسن ينطبق عليه نفس الأمر، حتى إذا استمر فيتوريا في منصبه كنا سنتأهل أيضًا”.

وأكمل: “إذا لم يتوج حسام حسن والجهاز الفني بكأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر، يجب عليهم تقديم استقالتهم قبل العودة، كيروش وصل لنهائي البطولة لأول مرة، منذ 2017 عندما تأهلنا مع كوبر بعد غياب 3 نسخ عن البطولة”.

وأتم عصام الحضري تصريحاته قائلًا: “منتخب مصر يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، لكنهم يحتاجون لنظام معنوي، وليس العصبية والتدريبات الطويلة والصوت العالي، يجب أن يكون هناك جهاز كامل وليس أنا وأخويا”.

وكان الحضري عقب اعتزاله كرة القدم، عمل كمدرب لحراس المرمى في الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش بين عامي 2021 و2022، فضلا عن العمل ضمن جهاز المدرب إيهاب جلال لفترة قصيرة.