حسام حسن يستعيد دغموم لمواجهة بيراميدز

النادي المصري البورسعيدي:

ارتاح مدرب النادي المصرى البورسعيدى بقيادة حسام حسن المدير الفني بعد استعادة عبد الرحيم دغموم الجناح الأيمن والتأكد من سلامته وقدرته على المشاركة في مباراته المرتقبة مع بيراميدز فى سباق الدور الثاني من عمر بطولة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023،المقرر الأربعاء.

وظهر عبد الرحيم دغموم بشكل جيد في التدريبات الأخيرة بعد عودته من الجزائر حيث زار والدته المريضة وانتهاء برنامجه العلاجى واستعاد الكثير من لياقته البدنية وظهرت جاهزيته في نفس الوقت للمشاركة في لقاء بيراميدز المقبل في الدوري، حسب ما أكدته صحف مصرية الأحد.

وزاد من ارتياح الجهاز الفني تألق دغموم في مباراة المصري الودية التي خاضها أمام فريق الأمل ودفع به مدربه خلال أكثر من مركز مثل صانع الألعاب والجناح الأيمن وصانع الألعاب في ظل الرهان الكبير على حلول دغموم الفردية في زيادة الفاعلية الهجومية للمصري.

وبات في حكم المؤكد أن يكون عبد الرحيم دغموم من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها المدير الفني للمصري البورسعيدي في تشكيلته الأساسية التي سيواجه بها نظيره بيراميدز في الجولة المقبلة من عمر الدوري الممتاز.

ويراهن حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي على عبد الرحيم دغموم بالإضافة إلى عناصر أخرى حيث عقد سلسلة من اللقاءات شدد خلالها على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة على استعادة مستواهم المعهود من أجل تحسين نتائج المصرى البورسعيدي في سباق الدور الثاني من عمر الدوري الممتاز واللحاق بالمنافسة على حصد مركز متقدم في جدول الترتيب. وكانت إدارة المصري رهنت في وقت سابق صرف أية مستحقات مالية للاعبين بعد خصم 50 ألف جنيه من كل لاعب باستعادة نغمة الانتصارات في الجولات المقبلة من عمر سباق الدوري الممتاز.