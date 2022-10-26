حسام زكي: الجزائر سخرت كل الإمكانات لإنجاح القمة العربية

أثنى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، الأربعاء، بالجزائر العاصمة، على الجهود التي بذلتها الجزائر والإمكانات التي سخرتها من أجل إنجاح القمة العربية، معربا عن شكره لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لرعايته السامية لهذا الموعد.

وقال حسام زكي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها الـ31، التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر القادم، أن الجامعة العربية وقفت على الجهد الذي بذلته الجزائر و”هو جهد عال ومشكور ويستحق كل الثناء، لذلك فإننا نسجل باسم أعضاء الأمانة العامة للجامعة العربية الشكر الواجب لدولة الجزائر في هذا الخصوص”، كما “نتقدم بكل الشكر لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لرعايته السامية لهذه الأعمال”.

ونوه بذات المناسبة بـ”قدرة الجزائر على مواكبة طلباتنا المتعددة في عقد أول قمة عربية لا ورقية واستجابتها الكريمة لتوفير الإمكانات التي مكنتنا من إجراء هذه القمة بهذا الشكل التكنولوجي العصري الحديث الذي يساعد في نقل الجامعة العربية إلى مصاف المنظمات التي تتعامل بهذا المستوى العالي والعصري، لخدمة قضايا العرب وقضايا الدول الأعضاء”.