حسام زكي: القمة المقبلة للمّ الشمل العربي.. وهذا يُحسب للجزائر

وصف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، القمة العربية المقبلة في الجزائر، بالحدث المهم “الذي يجمع القادة العرب من أجل اتخاذ قرارات تخص أزمات المنطقة”.

وقال حسام زكي في حوار لإذاعة الجزائر:” ما يميز هذه القمة، أنها قمة للمّ الشمل العربي، وهو أمر مرحّب به، ويحسب للجزائر”. مضيفا:”العديد من الدول العربية تعيش أزمات سياسية كثيرة، وهذا يحتاج لتكثيف العمل حتى يمكن العودة للاستقرار في هذه البؤر”.

وأوضح المسؤول أن قمة الجزائر ستصل إلى “تفاهمات مفيدة للعمل العربي المشترك”. مثمنا “اتفاق الفصائل الفلسطينية الذي تم التوصل إليه بجهود جزائرية”.

وزير الخارجية المصري: “أهمية خاصة” لقمة الجامعة العربية في الجزائر.. لهذه الأسباب

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن لقمة الجامعة العربية المقبلة في الجزائر “أهمية خاصة”، كونها تأتي بعد انقطاع طويل، بسبب تفشي وباء كورونا.

وأكد شكري في حديث لوكالة الأنباء الرسمية في الإمارات، أن قمة الجزائر ستكون مناسبة “لاستعادة وتيرة ودورية انعقاد القمم العربية، وإتاحة الفرصة أمام الزعماء العرب للتواصل والتشاور وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك”.

كما تحدّث الوزير المصري عن “تحديات دولية تواجه الأمة العربية”. مشيرا إلى ضرورة “التعامل معها، والقدرة على مواجهتها، من خلال العمل المشترك”.

وشدّد وزير الخارجية المصري بالمناسبة على “الاهتمام بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية محورية في العالم العربي، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في تحقيق طموحاته وإقامة دولته”.

بالإضافة إلى ذلك، ستتناول قمة الجزائر “العديد من القضايا الدولية والإقليمية التي لها أثرها على الأمن والاستقرار”، يضيف شكري، مؤكدا أن “الأمن القومي العربي، كلّ لا يتجزأ. وكافة الدول العربية تعمل سوياً لحماية أمنها القومي ومصالحها، في إطار العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل”.