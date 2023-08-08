حسام عـوار: روما فريق كبير وأشعر أنني في منزلي ومع عائلتي

من بين اللاعبين الذين يعوّل عليهم في الموسم المقبل

أبدى الدولي الجزائري، حسام عمار، سعادته وارتياحه الكبير في ناديه الجديد، روما الإيطالي، الذي انضم إليه خلال الصائفة الحالية، مؤكدا أن كل الظروف مهيئة بالنسبة له للتألق وأداء موسم كبير.

وأعرب النجم الجديد للمنتخب الوطني، في حديث خص به “موقع لا روما 24 ” عن شعوره بالراحة في ناديه الجديد روما الإيطاليو، وصرح قائلا: “الأمور جيدة للغاية هنا في إيطاليا أشعر وكأنني في منزلي ومع عائلتي”.

وحول الأجواء التي وجدها عند انضمامه إلى الفريق، أكد نجم ليون السابق: “لقد حظيت باستقبال رائع وجيد من طرف الفريق والأنصار واللاعبين”.

إلى ذلك، أكد حسام عوار سعادته الكبير بانضمامه إلى فريق كبير اسمه روما، قائلا: “أنا في ناد كبير اسمه روما، سعيد جدا بالتواجد هنا ومستعد أكثر من أجل المغامرة التي تنتظرني وأتمنى أن نقدم موسما جيدا لإرضاء أنصارنا”.