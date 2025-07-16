حسام عوار باق لموسم آخر مع اتحاد جدة

نهاية الجدل حول إمكانية رحيله هذا الصيف

حسم النجم الجزائري حسام عوار، لاعب وسط اتحاد جدة، مستقبله مع النادي السعودي قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026، لينهي بذلك الجدل الدائر حول إمكانية رحيله هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة “عكاظ” السعودية، فإن عوار مستمر مع الاتحاد، ولم يُطرح اسمه ضمن قائمة المغادرين، سواء من جانب إدارة النادي أم الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي لوران بلان.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الجزائري يرتبط بعقد مع العميد يمتد حتى 2028، ما يؤكد استمراره في النادي خلال الفترة المقبلة.

وكان عوار قد انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، ونجح خلال الموسم الماضي في فرض نفسه ضمن العناصر المؤثرة، بعدما ساهم في تتويج الفريق ببطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس الملك.

وفي سياق متصل، يستعد الاتحاد لبداية موسمه الجديد من خلال معسكر خارجي في مدينتي جيرونا الإسبانية والغارف البرتغالية، يستمر حتى 8 أوت المقبل، يتخلله عدد من المباريات التجريبية. ويخوض الاتحاد 4 استحقاقات في الموسم المقبل، تبدأ بكأس السوبر السعودي، مرورًا بدوري روشن وكأس الملك، إضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.