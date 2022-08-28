حسام عوار على أبواب الدوري الإنجليزي

أوشك حسام عوار، لاعب وسط ليون الفرنسي، على بدء مغامرة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وحامت الكثير من الشائعات والتكهنات حول مستقبل اللاعب الفرنسي، الجزائري الأصل، في ظل رغبته في الرحيل عن ليون.

وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية، فإن عوار على مشارف الانتقال إلى أحد الثنائي، كريستال بالاس ونوتنجهام فورست، الناشطين في البريميرليج.

وأشارت إلى أن بالاس بإمكانه ضم عوار بمبلغ أقل من 20 مليون جنيه إسترليني، التي حددها ليون نظير التخلي عن عوار.

في الوقت ذاته، أفادت تقارير صحفية بأن صاحب الـ24 عاما توصل لاتفاق شخصي مع نوتنجهام، الصاعد حديثا للبريميرليغ، حول كافة بنود التعاقد، مما يجعله أقرب للأخير. ولم يشارك عوار في آخر مباراتين خاضهما ليون، وذلك منذ أن شارك كبديل ضد أجاكسيو في الجولة الافتتاحية للدوري الفرنسي.