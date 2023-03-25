حسام عوار على رادار مانشستر يونايتد الإنجليزي

إضافة إلى أندية ألمانية وإيطالية وإسبانية

كشفت مصادر صحفية بريطانية، السبت، أن الدولي الجزائري، حسام عوار، مرشح للالتحاق بصفوف نادي مانشستر يونايتد، عملاق الدوري الأنجليزي الممتاز خلال الموسم الكروي القادم.

وبحسب ما أكده موقع “فوتبول ترانسفير”، استنادا لتصريحات أدلى بها، دانيال مورفي، الصحفي الأنجليزي بجريدة “مانشستر إيفنينغ”، فإن حسام عوار موجود على قائمة أبرز اللاعبين الذين يريد مانشستر يونايتد التعاقد معهم الصائفة القادمة.

وأكد الصحفي الأنجليزي، القريب من إدارة “الشياطين الحمر” عن وجود رغبة كبيرة لدى مدرب اليونايتد، تين هاغ لتدعيم وسط ميدان الفريق باللاعب الجزائري.

وأشار ذات المصدر، أن حسام عوار كان قريبا من تشكيلة المان يونايتد خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وهذا بعد إصابة الدانماركي كريستيان إريكسن، ليستقر بعدها المدرب تين هاغ على التعاقد مع الدولي النمساوي مارسيل سابيستر من بايرن ميونيخ.

في سياق متصل، كانت عديد المصادر الإعلامية أشارت مؤخرا عن امتلاك الوافد الجديد للخضر عروض من طرف أندية تنشط في أكبر الأندية الأوربية، على غرار جوفنتوس وميلان في إيطاليا، فرانكفورت في ألمانيا، وإشبيلية الإسباني.

يذكر أن حسام عوار، رفض تجديد عقده مع فريقه أولمبيك ليون الفرنسي، وبالتالي سيكون حر في جوان القادم، ما يمكنه من التنقل إلى أي فريق بصفته لاعب حر.

للإشارة، كان حسام عوار تعرض بحر الأسبوع الماضي إلى حملة عنصرية من طرف بعض الجماهير الفرنسية بسبب اختياره تمثيل الجزائر بدلا من فرنسا.

وكان حسام عوار منتظر أن يلتحق بالمنتخب الوطني خلال التربص الحالي والمشاركة في المباراة المزدوجة أمام النيجر، لكنه فضّل بالإتفاق مع الناخب الوطني جمال بلماضي تأجيل ذلك إلى فترة التوقف الدولي القادمة، المقررة شهر جوان المقبل.