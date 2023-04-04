حسام عوار في حاجة إلى عمل نفسي في الفترة القادمة

كان تائها خلال 21 دقيقة أمام باريس سان جيرمان

حقق فريق ليون مساء الأحد الماضي، نتيجة كبيرة بفوزه بالأداء النتيجة أمام الرائد باريس سان جيرمان في عقر داره، ومرة أخرى لم يكن حسام عوار أساسيا في فريق ليون الذي لا يمتلك نجوما، ويبدو أن مدربه لوران بلون الذي أقنعه بالبقاء وأفهمه بأنه ضمن مشروع ليون المستقبلي مازال غير مقتنع بالفورمة الحالية لحسام عوار، حيث أقحمه في الدقيقة 69 وكان ليون متفوقا بهدف نظيف، ومع ذلك جاء أداء حسام غير مقنع، ولحسن حظه أن النتيجة بقيت لصالح ليون، ولو سجل رفاق ميسي ومبابي لربما تم تحميله عودة باريس سان جيرمان في النتيجة.

يحتل ليون حاليا المركز التاسع في الترتيب العام، وهي رتبة ستحرمه في الموسم القادم من أي مشاركة وروبية، والفريق الذي لعب منذ موسمين نصف نهائي رابطة أبطال أوربا بعيد حاليا عن صاحب المركز الثالث بـ 16 نقطة كاملة، ويبقى أهم هدف له وهو الهدف الوحيد هو الفوز بكأس فرنسا، حيث سيلعب مساء اليوم مباراة حاسمة أمام نانت، وليس للفريق من حل سوى انتزاع كأس فرنسا، التي ستمنحه فرصة للتباري في أوربا ليغ خلال الموسم القادم.

أما عن حسام عوار، فهو بصدد إنهاء أسوء موسم له منذ أن صار في صنف الأكابر إذ لا يجمع حاليا أكثر من 467 دقيقة، وهو الذي لعب منذ ثلاثة مواسم 3068 دقيقة في الدوري من دون عدّ دقائق الكؤوس المحلية والأوروبية، التي لعب منها حتى التخمة، ولا توجد سنة لعب فيها في الدوري الفرنسي أقل من ألفي دقيقة، وصار من أشهر لاعبي الدور الفرنسي منذ أن كان في الثامنة عشرة من العمر، ولكنه هذا الموسم عانى، وأكيد أن معاناته ستتواصل بعد أن تحوّل إلى دولي جزائري، سيكون معنيا في بداية السنة القادمة بشهر كامل خارج المنافسة مع ناديه بسبب لعب الخضر لكأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار في جانفي 2024.

لا خيار لحسام عوار سوى الابتعاد عن الدوري الفرنسي ولكن الفرق التي ستختاره قد تتردد، لكن اللاعب سيكون معنيا بكأس أمم إفريقيا مع جمال بلماضي، وهو ما يشكل حاجزا، خاصة بالنسبة للفرق الإيطالية التي جعلت نابولي يطالب بعدم التعاقد مع الأفارقة، وإذا تحقق انتقال حسام عوار إلى الميلان مثلا، فإن الفريق الإيطالي سيفتقد خط وسطه أي حسام عوار واسماعيل بن ناصر لشهر كامل، مما سيضر بالفريق، ومهما يكن فإن ترحيل حسام عوار، إلى فريق آخر سيكون في صالحه لاسترجاع مستواه وأيضا لتستفيد منه الجزائر، لأنه فعلا لاعب قد يغير من منظومة لعب جمال بلماضي وينهي مشكلة خط الوسط، التي يعاني منها الخضر، منذ ما يشبه اعتزال سفيان فيغولي.