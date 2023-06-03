حسام عوار في طريقه إلى نادي روما وسيجري الفحوصات الطبية قبل تربص الخضر

النصر السعودي مازال يريد الظفر بخدماته

كشفت صحيفة إيطالية أن نادي روما بدأ في تجهيز نفسه للفحوصات الطبية التي سيخضع لها الدولي الجزائري حسام عوار تمهيدا لترسيم التعاقد معه وانضمامه إلى نادي العاصمة الإيطالية.

قالت صحيفة” الميساجيرو” الإيطالية إن فريق روما بدأ في التحضير لقدوم الدولي الجزائري حسام عوار وإجرائه الفحوصات الطبية قبل التحاقه بتربص الخضر للمشاركة في المواجهتين أمام أوغندا وتونس، المقررتين ليومي 18 و20 جوان المقبل، وستكون هذه المرة الأولى التي يقوم فيها عوار بتمثيل منتخب الجزائر، بعدما سبق له اللعب بقميص فرنسا.

ويسعى حسام عوار لاستعادة أفضل مستوياته في نادي روما (الذي خسر نهائي الدوري الأوروبي بركلات الترجيح أمام إشبيلية عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، واحتمال مغادرة المدرب مورينيو العارضة الفنية للفريق)، بعد الموسم الصعب الذي عاشه مع ليون بسبب خلافاته مع إدارة النادي والجماهير، التي أجلسته على مقعد الاحتياط في أغلب لقاءات نادي ليون الفرنسي.

وكانت مصادر صحفية سعودية قد أكدت أن نادي النصر مازال لم يفقد الأمل في الحصول على خدمات حسام عوار، مقابل مبلغ مالي قد يصل إلى 10 ملايين يورو، في وقت تصل القيمة السوقية للدولي الجزائري إلى نحو 15 مليون يورو، علما أن عوار لعب أمس السبت آخر مباراة له مع ناديه ليون بمناسبة المواجهة أمام نيس ضمن الجولة 38 والأخيرة من الدوري الفرنسي.

وكان حسام عوار التحق بالفئات الشبانية لنادي أولمبيك ليون عام 2009 بعد أن بدأ مسيرته الكروية من بوابة نادي أتلتيك كلوب دي فيليرباني، وانضم إلى الفريق الأول سنة 2017 وشارك معه في أول مباراة يوم 16 فيفري أمام نادي ألكمار ضمن الدوري الأوروبي. وخاض حسام عوار 233 مباراة في مختف المسابقات مع أولمبيك ليون سجل خلالها 41 هدفا وأهدى 36 تمريرة حاسمة.

ويمتاز اللاعب صاحب الـ24 عاما بمرونته التكتيكية التي تسمح له باللعب في جميع مراكز خط الوسط وأيضا في خط الهجوم كجناح أيسر، كما تبلغ قيمته السوقية مبلغ 15 مليون يورو في بورصة موقع “ترانسفير ماركت”.