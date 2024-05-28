حسام عوار مرشح للانتقال إلى بورتسموث الانجليزي الموسم القادم

بعد تعيين البرتغالي تياغو بينتو مديرا رياضيا للنادي

رشّحت مصادر صحفية إيطالية متخصصة، مغادرة نجم المنتخب الوطني، حسام عوار، تشكيلة نادي روما الموسم القادم، والانتقال إلى الدوري الأنجليزي الممتاز، في صفوف نادي بورتسموث.

وكشف موقع “أس روما لايف” أن نادي بورتسموث، أحد منشطي الدوري الأنجليزي الممتاز، قد يكون سفينة إنقاذ بالنسبة لمتوسط ميدان الخضر، وهذا عن طريق البرتغالي تياغو بينتو، المدير الرياضي السابق لروما، الذي كان وراء انضمام عوار إلى تشكيلة “الذئاب” الموسم الماضي.

وحسب نفس المصدر، يسعى تياغو بينتو، الذي تم تعيينه مديرا رياضيا جديدا للنادي الأنجليزي لتحويل الدولي الجزائري إلى بورتسموث خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان المدير الرياضي السابق لروما، تياغو بينتو، وراء ضم حسام عوار إلى النادي الإيطالي، وكان من أشد المعجبين بإمكاناته وأشرس المدافعين عنه، بدليل تصريحاته القوية بخصوصه عند حسم صفقته الصيف الماضي.

وقال الموقع الإيطالي في تقريره: “لاعب آخر أعجب به بينتو حقًّا، وشعر أنه كان يراهن عليه في الصيف الماضي رغم شكوك المدرب جوزيه مورينيو، إنّه حسام عوار“، وتابع: “اختفى النجم الجزائري عمليًّا من حسابات دانييلي دي روسي، وسيبحث عن وجهة جديدة هذا الصيف. ومن يدري ربما يجد موطئ قدم مع بينتو نفسه، وبموافقة روما الحريص على تحقيق مكاسب مالية من بيع لاعب ليون السابق”.

وعيّن النادي الإنجليزي قبل أيام، تياغو بينتو، مديرًا رياضيًّا جديدًا، حيث ستوكل له مهمة بناء فريق قوي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأشار ذات المصدر إلى أن بينتو سيكون مهتمًا ببعض الصفقات من فريقه السابق، وفي مقدمتها اللاعب الجزائري، والنجم الإنجليزي، تامي أبراهام.

وعانى عوار كثيرًا مع روما خلال الموسم المنقضي، بسبب جلوسه المتكرر على دكة البدلاء، استمرارًا لما حدث معه سابقا مع أولمبيك ليون الفرنسي، وهو الأمر الذي دفع وسائل الإعلام الإيطالية إلى التأكيد على أن إدارة روما تخطط لبيعه هذا الصيف، بعد عام من انضمامه إلى الفريق في صفقة مجانية.

وبالرغم من التهميش الذي تعرض له، نجح حسام عوار في إنهاء الموسم هدافا في آخر مباراة له مع روما أمام إمبولي، وسجل الدولي الجزائري الهدف الوحيد لفريقه، ليرفع رصيده التهديفي لهذا الموسم إلى 4 أهداف سجلها في 25 مباراة بمختلف المسابقات.

ويعيش الدولي الجزائري ضغطًا رهيبًا بسبب فشله خلال الموسمين الأخيرين في اللعب بانتظام، والحصول على وتيرة تنافسية جيّدة، ما تسبب في تراجع مستوياته الفنية وأسهمه، بعد أن كان قبل سنتين أو ثلاث أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا، وعلى وجه التحديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يدخل في خلافات قوية مع مسؤولي أولمبيك ليون خلال العام الأخير من عقده، ما أدى به إلى التعرض لعقوبة الاستبعاد من المباريات.

ويتطلع عوار إلى بعث مشواره الكروي من جديد، خاصة إذا أراد أن يكون أحد اللاعبين الذين يعوّل عليهم الناخب الوطني الجديد، فلاديمير بيتكوفيتش خلال المرحلة القادمة.