حسام عوار يجدد جواز سفره الجزائري تحسبا للالتحاق بالخضر

مبدئيا سيلعب في روما الإيطالي الموسم القادم

تنقل الأربعاء، الدولي الجزائري، حسام عوار إلى القنصلية الجزائرية لمدينة ليون الفرنسية، من أجل استخراج بعض الوثائق الإدارية وتجديد جواز سفره الجزائري، حسب ما نشرته الهيئة الديبلوماسية الجزائرية على حسابها الرسمي في “فايسبوك”.

وأرفقت الهيئة الديبلوماسية الجزائرية منشورها بصورة للنجم الجزائري، حسام عوار رفقة قنصل الجزائر بليون.

وتأتي هذه الخطوة من النجم الجزائري، بتجديد جواز سفره وتحضير وثائقه الجزائرية تحسبا لالتحاقه بالمنتخب الوطني، الذي ينتظر أن يتم ابتداء من التربص القادم للخضر المقرر شهر جوان، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، والذي ستتخلله المباراة أمام أوغندا برسم الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة من تصفيات “كان” 2023 بكوت ديفوار، إضافة إلى مباراة ودية أمام منتخب تونس بعنابة.

ويلعب الدولي الجزائري، حسام عوار، هذه الأيام، آخر لقاءاته في البطولة الفرنسية، حيث يستعد لمغادرة أولمبيك ليون من أجل خوض تجربة جديدة بداية من الموسم القادم، وهذا بعد أكثر من 14 سنة قضاها في ملاعب الليغا1.

الأمر المؤكد حسب الاختصاصيين، أن اللاعب الجزائري سيغادر رسميا نادي ليون، وسيتجه بنسبة شبه مؤكدة نحو “الكالتشيو” الإيطالي، أين تتصارع عليه ثلاثة أندية كبيرة، هي نادي العاصمة الإيطالية روما، الذي توصل معه إلى اتفاق مبدئي للالتحاق به هذه الصائفة، بالإضافة إلى نابولي والميلان اللذان يريدان أيضا الظفر بخدماته.

وبالرغم من الاتفاق شبه الرسمي، الذي تم بين وكلاء حسام عوار وإدارة نادي روما، فإن لا شيء رسمي حصل لحد الآن وكل شيء مؤجل إلى نهاية الموسم، حسب ما أكده موقع “فوت ميركاتو” في آخر تقرير له.

وأشار ذات المصدر، أن عوار يفضل التريث إلى غاية نهاية البطولة لاتخاذ قراره النهائي بشأن الفريق الذي سيلتحق به، وهذا ما بين الثلاثي روما ونابولي والميلان، معتبرا بأن نادي فرانكفورت الألماني خرج من حسابات اللاعب الجزائري الذي يرغب في المشاركة في منافسة أوروبية الموسم القادم.

في ذات الصدد، فإن ابتعاد روما عن منافسة رابطة الأبطال قد يميل الكفة لصالح نابولي بطل الكالتشيو، فيما يبقى الميلان مرشحا ايضا للمشاركة في هذه المنافسة.

إلى ذلك، كشف تقرير “ميركاتو فوت” أن البطل الجديد للدوري الإيطالي، نادي نابولي، يستعد لتقديم عرض رسمي لحسام عوار بحر الأسبوع القادم، فيما يبقى الميلان يراقب عن كثب تطور الأحداث وقد يقدم هو الآخر عرضه أيضا لصاحب الـ24 عاما.

وقبل أسابيع قليلة عن نهاية الموسم الكروي وإسدال ستار كبرى البطولات الأوروبية، تبقى كل الاحتمالات واردة بخصوص مستقبل الدولي الجزائري، الذي لا يريد التسرع في اتخاذ قراره الأخير، لاسيما وأن عديد الأندية ما تزال تسعى لإقناعه بالانضمام إليها، على غرار فرانكفورت الألماني الذي لم يفقد الأمل في ضمه، إلى جانب أندية إسبانية وعمالقة الأندية الإيطالية.