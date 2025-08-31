حسام عوار يساهم في فوز فريقه الاتحاد بخماسية أمام الأخدود

خاض المباراة أساسيا في مركز صانع الألعاب

استهل اللاعب الدولي الجزائري، حسام عوار، مشواره في البطولة السعودية لكرة القدم “دوري روشن” بنجاح وبأداء جيد، بعدما ساهم بشكل واضح في فوز فريقه، نادي الاتحاد، بنتيجة عريضة (5-2) على مضيفه نادي الأخدود.

وخاض عوار المباراة أساسيا في مركز صانع الألعاب، وقدم مستوى جيدا خلال الـ86 دقيقة التي لعبها، حيث قدم تمريرة مفتاحية دقيقة أسفرت عن تسجيل الهدف الأول لفريقه (4د). وكان له دور بارز في صناعة اللعب، حيث برز بشكل لافت في الدقيقة 29، عندما قام بمجهود فردي كبير، وكذا طيلة الوقت الذي لعبه والذي عكس بشكل واضح تأثيره المباشر في نتيجة اللقاء. وتعد هذه المشاركة بداية مشجعة لعوار مع الاتحاد، بعد ان أظهر مرونة تكتيكية وقدرة على خلق الفارق في الثلث الأخير من الملعب، سواء بالتمرير أم بالمراوغة، في انتظار تتطور مستواه أكثر مع مرور الجولات وزيادة انسجامه مع بقية زملائه في الفريق.