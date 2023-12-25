حسام عوار يعود إلى المنافسة يوم 30 ديسمبر أمام جوفنتوس

مشاركته من عدمها في العرس القاري لم تتأكد بعد

أثار لاعب خط وسط ملعب نادي روما الإيطالي، حسام عوار مخاوف الجماهير الجزائرية بشأن مشاركته في كأس إفريقيا للأمم بكوت ديفوار بعد تعرضه لإصابة خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي شيريف تيراسبول المولدوفي ضمن دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، يوم 14 ديسمبر الماضي.

وحسب صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، نقلاً عن مصادر من داخل الفريق الإيطالي، فإن عوار من المنتظر أن يعود للملاعب يوم 30 ديسمبر الجاري خلال المباراة التي ستجمع ناديه بفريق جوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم، كما أنه سيكون جاهزاً للمشاركة في المباريات التي ستدور في بداية العام أمام كل من كريمونيزي في مسابقة كأس إيطاليا، وأمام أتلانتا في الكالتشيو، ويبقى ذلك رهين اختيارات مدربه الفنية.

ويأمل اللاعب ألا تؤثر الإصابة التي تعرض لها في عضلات أعلى ساقه اليسرى في مشاركته بالبطولة القارية للمرة الأولى في مسيرته، بعد أن اختار تمثيل المنتخب الجزائري، رغم أنه قد لا يخوض أي مباراة رسمية قبل إعلان القائمة النهائية التي ستشارك في الكان.

ويملك اللاعب السابق لأولمبك ليون الفرنسي في رصيده 5 مباريات دولية مع المنتخب الجزائري، وقد سجل فيها هدفين اثنين، رغم أنه لا يمر بأفضل مستوياته، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو الذي خاض معه منذ بداية الموسم 15 مواجهة، سجل خلالها هدفين، وقد شهدت علاقته بمدربه تطورات عديدة، بعد انضمامه للنادي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان مورينيو قد انتقد لاعبه بعد المواجهة التي فاز بها “الذئاب” أمام مونزا بهدف دون رد في الدوري الإيطالي، حيث إنه عبر عن خيبة أمله من حسام عوار، بعد فشله في القيام بدور صانع الألعاب في المباراة، في ظل غياب لورينزو بيليغريني وباولو ديبالا، ولم يجد المدرب أي حرج في التصريح بذلك أمام وسائل الإعلام.