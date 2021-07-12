حسام عوار يقترب من أرسنال الإنجليزي

يرتبط مع ليون بعقد يمتد إلى نهاية موسم 2023

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الفرنسي، حسام عوار، متوسط ميدان أولمبيك ليون، من الانضمام إلى نادي أرسنال الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لما أورده الموقع الإلكتروني ليومية “ذا صن” البريطانية، فإن إبراهيم، شقيق حسام عوار ووكيل أعماله، ظهر نهاية الأسبوع، في أحد شوارع العاصمة الإنجليزية لندن، في مُستجد زاد من وتيرة التكهنات بشأن إمكانية انضمام اللاعب، صاحب الـ 23 عاما، إلى النادي.

ونشر إبراهيم صورة خلال تجوله في مدينة لندن، عبر حسابه الشخصي على منصة “إنستغرام”، للتواصل الاجتماعي، ووفقا لتقارير، فإن جماهير أرسنال تعتقد أن الرحلة المفاجئة لشقيق عوار تمثل خطوة كبيرة لإتمام صفقة التعاقد مع اللاعب، صاحب الأصول الجزائرية.

ويرتبط عوار مع أولمبيك ليون بعقد يمتد إلى نهاية الموسم بعد القادم 2023/2022. وبحسب موقع “لو تين سبورت”، فإن قادة النادي الفرنسي يُقدرون بطاقة اللاعب بقيمة تتراوح ما بين 17 و21 مليون جنيه إسترليني.

وسبق لليون أن رفض عرضا قدمه أرسنال لشراء بطاقة عوار، العام الماضي، مقابل 34 مليون جنيه إسترليني. ووفقا لصحيفة “ذا صن”، فإن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المُستجد أثرت فعليا على اشتراطات النادي، المُنتمي جغرافيا إلى جنوب شرق فرنسا.

يأمل أرسنال في تعزيز تشكيلته الحالية بلاعبين جدد، بعد موسم سيئ، أنهاه الفريق اللندني، محتلا المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ”.

ولن يشارك أرسنال أوروبيا الموسم القادم. وبحسب ما ذكرته شبكة “إيه إس بي إن” العالمية، فإن ذلك لن يدفع عوار إلى التراجع عن رغبته في الانتقال إلى ملعب “الإمارات”.

ويجيد عوار اللعب في خط الوسط، ويتمتع بقدرات على تأدية أدوار مجدية في الرواق الأيسر، وخلال 33 مباراة خاضها مع أولمبيك ليون الموسم الماضي 2021/2020، تمكن الدولي الفرنسي من تسجيل ثمانية أهداف وصناعة أربعة أخرى، ومثل ركيزة مهمة في تشكيلة الفريق، التي خاضت الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، موسم 2020/2019.