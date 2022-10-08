حسام عوار يقرر الرحيل عن ليون

في حال استمرار استبعاده من المباريات

أعلن النجم الجزائري الأصل الفرنسي الجنسية حسام عوار، رحيله عن صفوف بنادي أولمبيك ليون، في يناير القادم. وكشف عوار في تصريحات لصحيفة “ليكيب”، عن أنه قرر الرحيل عن العملاق الفرنسي، في حال استمرار استبعاده من المباريات، حتى فتح باب الانتقالات الشتوية القادمة.وعلى الرغم من ذلك.. أكد اللاعب، على استعداده لتجديد عقده مع أولمبيك ليون، في حال تحسن وضعه قبل جانفي، وعاد لتشكيل الفريق مجددًا. وأشار حسام عوار، إلى أنه اتفق مع عديد الأندية التي فاوضته، خلال صيف العام الحالي، إلا أن إدارة ليون، وقفت عقبة أمام رحيله.

جدير بالذكر أن النصرالسعودي، حاول التعاقد مع عوار، في الميركاتو الصيفي، مقابل 15 مليون يورو ما يعادل 300 مليار سنتيم وذلك بطلب شخصي من المدرب الفرنسي رودي غارسيا، الذي يعرف إمكانيات اللاعب جيدًا.