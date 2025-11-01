حسام عوار يواصل التألق مع فريقه اتحاد جدة

شارك أساسيا وأسهم بشكل مباشر في الفوز

يواصل اللاعب الدولي الجزائري، حسام عوار، عروضه القوية مع ناديه اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، بعدما قاده للتأهل في كأس الملك على حساب نادي النصر، ضمن الدور ثمن النهائي من المنافسة المحلية.

وشارك لاعب “الخضر” أساسيا، وأسهم بشكل مباشر في الفوز الذي عاد به الاتحاد من ملعب النصر بـ(1-2)، في قمة الدور ثمن النهائي، حيث سجل عوار الهدف الثاني لفريقه، واستعاد بذلك تقدم فريقه بعد هدف كريم بن زيمة، مانحا انتصارا مهما للاتحاد الذي ثأر كرويا من النصر الذي فاز عليه في دوري “روشن”، أدخله في أزمة نتائج عجلت برحيل المدرب السابق، الفرنسي لوران بلان.

وبلغة الأرقام، نال صاحب 27 عاما التقييم الأعلى في “كلاسيكو” النصر، حيث منحت منصة “سوفاسكور”، المختصة في إحصائيات كرة القدم، عوار 8ر7 من 10، نظير المردود الكبير الذي ظهر به. كما وصل لاعب روما السابق، للمساهمة رقم 100 في مشواره الاحترافي، حيث سجل مع ليون 41 هدفا وصنع 34، كما أحرز 4 أهداف مع روما، إضافة لـ 17 هدفا و4 تمريرات حاسمة رفقة الاتحاد.

وبرصيد 3 أهداف، يعد حسام عوار أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف تحت قيادة المدرب، سيرجيو كونسيساو، الذي تولى المسؤولية خلفا للوران بلان، بعد أن كان عوار قد سجل الأسبوع الماضي ثنائية في مرمى الشرطة العراقي في رابطة أبطال آسيا للنخبة، وهي أرقام تؤكد بأن اللاعب يسعى لنيل ثقة التقني البرتغالي.

ويأتي تألق عوار في وقت مناسب جدا، وذلك مع اقتراب موعد تربص “الخضر” لشهر نوفمبر الداخل، الذي ستتخلله وديتي السعودية وزمبابوي، استعدادا لكأس إفريقيا

2025 المقررة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026، حيث يمكن أن يكون عوار، الذي غاب عن مواجهتي الصومال وأوغندا، ورقة مهمة بالنسبة للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.