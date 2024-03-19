حساني: تحسينات على خطاب “حمس” وممارستها السياسية

لتكريس بعدها الوطني والمحوري في الساحة

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني أن حزبه “يواصل العمل على إضفاء تحسينات على الخطاب والممارسة السياسية للحركة بهدف التأكيد على بعدها الوطني والمحوري في الساحة السياسية”.

وأشار حساني إلى أن الحركة تعكف على “الاستمرار في الحفاظ على رسالتها ومبادئها من خلال تعزيز علاقاتها مع مكونات الطبقة السياسية في ظل تجسيد مبدأ التعايش والتعاون خاصة حول القضايا الوطنية” التي تحتاج إلى رص الصفوف.

وجاء ذلك خلال ندوة، نظمتها الحركة الثلاثاء بالجزائر العاصمة، بمناسبة إحياء عيد النصر المخلد للذكرى الـ62 لوقف إطلاق النار بعنوان “شهر النصر والشهداء، نموذج للتحرر والاقتداء” بمشاركة أساتذة ومؤرخين.

وأوضح رئيس حمس بالمناسبة أن حزبه يعمل على “صون أمانة الشهداء والمجاهدين” عملا بالمبادئ التي يرتكز عليها بيان أول نوفمبر 1954 وقيم الثورة التحريرية المجيدة التي تعد مصدرا “لاستلهام الدروس من طرف شعوب المعمورة”، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني الذي يتجرع يوميا مرارة الاحتلال على غرار ما تعرض له الشعب الجزائري من معاناة وقهر خلال الفترة الاستعمارية.

وبهذا الخصوص قدم حساني شريف، عرضا حول “القواسم المشتركة” بين نضال الشعب الفلسطيني وشقيقه الجزائري “الذي يقف إلى جانبه في نضاله ضد الكيان الصهيوني الغاشم”، مثمنا موقف الجزائر المساند للقضية الفلسطينية العادلة.

بدوره، قدم الباحث محمد عباس، عرضا تاريخيا حول الذكرى الـ62 لوقف إطلاق النار، الذي وصفه بـ”المحطة الفارقة في تاريخ الجزائر باعتبارها فاتحة انتصارات الجزائر التي أسست لتاريخ جديد ضد المستعمر”.

من جهته، نوه ممثل حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، يوسف حمدان، بمواقف الجزائر حكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية، مبرزا أن الشعب الفلسطيني يستلهم “قيم نضاله وكفاحه من الثورة التحريرية الجزائرية ومن أبناء الجزائر الذين ضحوا بأنفسهم من أجل استرجاع سيادتهم”.