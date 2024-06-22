حساني شريف: سنخوض الانتخابات بروح من التنافسية العالية

أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، مساء الجمعة من البليدة أن تشكيلته السياسية ستخوض الانتخابات بروح من التنافسية العالية.

وأوضح حساني شريف لدى اشرافه على احياء الذكرى الـ21 لوفاة مؤسس الحركة الشيخ محفوظ نحناح أن حزبه السياسي سيخوض هذا الموعد الانتخابي الهام “بروح تنافسية عالية” حيث أن تشكيلته تؤمن بالمشروع الذي ستقدمه للجزائريين الذي سيتضمن” حل لمشكلاتهم و لتكون الجزائر دولة مزدهرة “.

كما أكد حساني شريف أيضا أن حركة مجتمع السلم تؤمن بـ”الوسطية والتداول السلمي على السلطة و الانتقال الديمقراطي والحفاظ على الحريات و القيم والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي” في المقابل “تنبذ الممارسات التي تساهم في زعزعة استقرار الوطن”.

وأشار كذلك إلى أن المنهج والرؤية السياسية لتشكيلته السياسية والوسطية الجامعة “يتطور من مرحلة إلى أخرى بحسب الظروف والتحولات والواجب اتجاه الوطن وحسب الوضع السياسي الراهن والمستقبلي”.

يذكر أن مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم كان قد قرر في دورته الاستثنائية التي انعقدت يومي 24 و25 ماي المنصرم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وترشيح رئيس الحركة لهذه الاستحقاقات.