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الجزائر
تحدث عنّ شن باريس حملة ذات بعد ثقافي على الجزائر

حساني شريف: صنصال وبن داود يتكلمان بلسان فرنسا

م. مراد
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حساني شريف: صنصال وبن داود يتكلمان بلسان فرنسا
ح.م
رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف السبت، إن “الكاتبين” بوعلام صنصال، وكمال داود “يتكلمان بلسان فرنسا”، متهما هذا البلد الأوروبي، بـ”شن حملة ذات بعد ثقافي على بلادنا”.

جاء هذا خلال إشراف حساني على نشاط حزبي في ولاية سيدي بلعباس، أين اعتبر ما ينشره صنصال وبن داود “يلقى دعما من طرف عدو الأمس، بدعوى دعم حرية التعبير”، مضيفا أن “دعم فرنسا للمخطط الصهيوني ودعم ادعاءات المغرب بأحقيته على الصحراء الغربية يعكس مطامعها في التمركز بالمنطقة مجددا، والهدف من ذلك التحضير لحرب جديدة حول امتلاك المياه، ومحاولة استهدافها لمياه صحرائنا الجوفية من تلك المنطقة”.

وفي سياق آخر، قال رئيس “حمس” إن الجزائر تعيش تحولا سياسيا مهما، “ونحن كحركة لا يهمنا من يتقلد المناصب التنفيذية، وإنما ما يهم هو القيم والمبادئ السياسية التي ينبغي أن ترتكز عليها دعائم تسيير الوطن، وصدّ المحاولات البائسة لضرب استقرار الوطن والتشكيك في وحدته”.

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