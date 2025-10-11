حساني: “على الجزائريين الاستعداد لمرحلة إعمار غزة”

أشاد رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، السبت، بجهود الدولة الجزائرية في نصرة القضية الفلسطينية على مدار السنتين الفارطتين، من خلال التدخلات المشرفة لدبلوماسيتها في مجلس الأمن، والتي رافعت مطولا وبشكل مستمر لصالح الغزاويين في مواجهة حرب إبادة حقيقية.

وخلال ندوة جهوية للسياسة التكوينية، احتضنتها دار الثقافة أبي راس الناصري بمعسكر، موازاة مع الذكرى الثانية لطوفان الأقصى، دعا حساني الجزائريين إلى المساهمة بقوة في عملية إعمار غزة في المرحلة المقبلة، بشكل يضاهي مساهمتهم في نصرة القضية الفلسطينية، وهي المرحلة الأهم في حياة الغزاويين، من أجل إعادة الحياة للمنطقة، مثنيا على بسالة أبطال المقاومة التي كانت سببا في بلوغ مرحلة الهدنة وإنهاء الحرب.

كما حيا رئيس حركة حمس، المشاركين في أسطول الصمود ودولهم، لما تحلوا به من روح المسؤولية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة على يد العدو الصهيوني، إذ كان نشاطهم البطولي هذا آخر أنفاس الحرب والإبادة قبل إنهاء الحرب، داعيا إلى التوحد حول القضية الفلسطينية.

وتطرق رئيس حمس للوضع الداخلي، حيث أكد على ضرورة صناعة العقل البشري والاستثمار في الإنسان، موازاة مع الاستثمار في إنجاز مختلف الهياكل والمرافق، مبرزا دور حركته في المساهمة في بناء الوطن من موقعها كمعارضة، بتقديم الأفكار والاقتراحات.