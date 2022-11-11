حسان دادي يخضع لعملية جراحية دقيقة بمستشفى باتنة !!

التدخل الجراحي طال كتفه الأيمن..

خضع الفنان المعتزل حسان دادي أمس الثلاثاء، لعملية جراحية دقيقة على مستوى الكتف الأيمن، وذلك بمستشفى باتنة.

وكان الفنان قد أطلق عديد النداءات لتكفل الجهات الوصية (وزارة الثقافة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي) بحالته الصحية بعدما وجد نفسه طريح الفراش ويعاني في صمت.

هذا وسيخضع الفنان لفترة نقاهة لا تقل عن شهر، قبل أن يبدأ في العلاج الفيزيائي والطبيعي، وفي حال لم يستجب كتفه للعلاج الطبيعي بعد العملية سيضطر الأطباء لتركيب “بروتاز” اصطناعي حسب ما كشفت عنه مصادر مقربة للفنان. “الشروق العربي” تتمنى الشفاء العاجل للفنان حسان دادي.