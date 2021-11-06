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جواهر

حسب آخر الإحصائيات.. هذه أغنى فنانة لبنانية!

جواهر الشروق
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حسب آخر الإحصائيات.. هذه أغنى فنانة لبنانية!

كشفت آخر الإحصائيات عن أغنى الفنانات اللبنانيات، إذ تصدرت القائمة الفنانة هيفاء وهبي بثورة قدرها 57 مليون دولار.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أثبتت الكثير من الفنانات أنفسهن وتمكنّ من تحقيق ثروات طائلة، خاصة فيما يتعلق بأولئك اللواتي استثمرن في مشاريع خاصة كالعقارات.

وتصدرت الفنانة هيفاء وهبي قائمة الأغنى بين الفنانات اللبنانيات حسب آ-خر إحصاء لـ Ticketing Box office حيث بلغت ثروتها الـ57 مليون دولار.

وتعتبر المسيرة الفنية لوهبي قصيرة إلى متوسطة بالمقارنة مع الكثيرات، حيث أصدرت ستة ألبومات ومثلت في 3 أفلام و3 مسلسلات.

وجاءت في المرتبة الثانية إليسا التي تبلغ ثروتها 41 مليون دولار ، حيث باعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها، كما تعتبر واحدة من أفضل الفنانات مبيعاً في الشرق الأوسط.

وعادت المرتبة الثالثة للفنانة نانسي عجرم بثروة قدرت بـ38 مليون دولار، جمعتها من خلال مسيرتها الغنائية.

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