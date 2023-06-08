حسب تقدير “Bard”.. إليك 10 وظائف لن يؤثر عليها الذكاء الاصطناعي

طلبنا من روبوت المحادثة وتوليد النصوص القائم على الذكاء الاصطناعي “بارد”، أن يذكر 10 وظائف من غير المحتمل أن تتأثر بتوسّع استخدامات الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب.

وبغضّ النظر عن محتوى القائمة التي عدّدها روبوت غوغل، فقد تعمّدنا الحفاظ على نسبة كبيرة من النص مثلما جاء به “بارد”. لإلقاء نظرة أخرى عن كثب على أسلوبه في الكتابة، و”منهجيته في التفكير”!:

المعلّمون:

يقول “بارد” الذي لا يزال في مرحلته التجريبية بالمناسبة، إن التدريس مهنة معقدة ودقيقة، تتطلب الإبداع والتعاطف والفهم العميق للتعلم البشري.

ويضيف:”قد يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على جعل بعض جوانب التدريس آلية، مثل تصحيح الأوراق ووضع خطط الدروس، ولكن من غير المحتمل أن يكون قادرًا على استبدال المعلمين تمامًا”.

الفنانون:

قد يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على إنشاء صور وأصوات واقعية، ولكن من غير المحتمل أن يكون قادرًا على تكرار إبداع وعاطفة الفنانين البشريين.

رجال الأعمال:

تتطلب ريادة الأعمال مزيجًا من مهارات الإبداع والمخاطرة والقيادة التي يصعب على الذكاء الاصطناعي تكرارها.

قد الذكاء الاصطناعي قادرًا على مساعدة رواد الأعمال في مهام مثل أبحاث السوق والتخطيط المالي، لكن من غير المرجح أن يكون قادرًا على أن يصبح بديلا لهم.

مقدمو الرعاية:

قد يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على مساعدة مقدمي الرعاية الصحية في مهام مثل توفير الأدوية ومراقبة نبض القلب أو ضغط الدم. ولكن من غير المحتمل أن يكون قادرًا على أداء مهامهم بالكامل.

الرياضيون:

تتطلب الرياضة مهارات بدنية وعقلية يصعب على الذكاء الاصطناعي تكرارها.

قد يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على إنشاء محاكاة واقعية لمختلف الرياضات، لكنه ين يكون قادرًا على استبدال الرياضيين البشريين.

السياسيون:

السياسة مجال معقد ولا يمكن التنبؤ به، ويتطلب الحكم البشري والحدس.

قد يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على مساعدة السياسيين في مهام مثل تحليل البيانات والعلاقات العامة، ولكن من غير المرجح أن يكون قادرًا على استبدالهم تمامًا.

الفلاسفة:

الفلسفة مجال دراسة يستكشف الأسئلة الأساسية حول طبيعة الواقع والمعرفة والأخلاق.

قد يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على مساعدة الفلاسفة في مهام مثل البحث والكتابة، ولكن من غير المحتمل أن يكون قادرًا على تولّي أدوارهم.

رجال الدين:

قد يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على مساعدة القادة الدينيين في مهام معيّنة مثل البحث والكتابة، ولكنه لن يكون قادرًا على استبدالهم.

الممثلون:

يقوم فنانو الأداء بترفيه وإلهام الجماهير من خلال الموسيقى والرقص والمسرح والمواهب الفنية الأخرى.

قد يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على إنشاء محاكاة واقعية للأداء، ولكن من غير المحتمل أن يكون قادرًا على استبدال الممثلين البشريين.

الكتاب المبدعون:

يستخدم الكتاب المبدعون خيالهم في سرد ​​القصص والقصائد والأعمال الخيالية الأخرى.

قد يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على مساعدة الكتاب المبدعين في مهام مثل البحث والتخطيط، ولكن من غير المحتمل أن يكون قادرًا على استبدالهم.