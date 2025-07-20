حسب كل ولاية.. هذه رموز الاستجابة السريعة لدفع الزكاة عبر “بريدي موب”

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الأحد، عن انطلاق الحملة الوطنية الـ24 لصندوق الزكاة، بإتاحة خدمة الدفع الإلكتروني عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Code)، في خطوة تهدف إلى تعزيز محلية جمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها داخل كل ولاية.

وخصصت الوزارة رمز استجابة سريع خاص بكل ولاية، لضمان أن ما يُجمع من أموال الزكاة داخل الولاية يُوزّع مباشرة على الفقراء والمساكين من نفس الولاية في حملة أطلقتها تحت شعار “زكاتك… طُهرة لمالك… دعم لإخوانك”.

ويمكن للمزكّين دفع زكاتهم بسهولة وأمان عبر تطبيق “بريدي موب”، وذلك من خلال مسح الرمز الخاص بولايتهم أسفل المقالة.