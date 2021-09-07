حسرة فرنسية لعدم انضمام ديلور إلى أولمبيك مرسيليا

اختار نيس رغم أنه كان قريبا من النادي التاريخي

ما زال موضوع انتقال الدولي الجزائري، آندي ديلور، إلى نادي نيس الفرنسي، يصنع الحدث في وسائل الإعلام الفرنسية بعد أن كان فجّر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى وجه التحديد تلك المرتبطة بنادي مونبولييه الفريق السابق لمهاجم منتخب الجزائر، عندما انتقدته جماهير النادي ووصفت رحيله بالخيانة المبرمجة.

وكان ديلور انضم إلى نادي نيس خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، بعقد يمتد لثلاث سنوات بالإضافة سنة اختيارية، مقابل 10 ملايين يورو استفاد منها نادي مونبولييه، وراتب سنوي مغري للدولي الجزائري لم يتم الكشف عن تفاصيله.

وقال المحلل والخبير في كرة القدم الفرنسية، وليد أشرشور، الصحفي بقناة “أر أم سي” وموقع “فوت ميركاتو” الفرنسيين، إن ديلور كان من المفروض أن يلعب مع أولمبيك مرسيليا الذي أعجب بمشروعه، وقال: “هذا هو الانتقال الذي كان من المفروض أن يحصل لعدة أسباب”، مضيفا: “لأن ديلور كان يريد الانتقال إلى مرسيليا ولأنه كان المهاجم المناسب للوام، لأن مستوى المهاجم ميليك غير ثابت”، وتابع: “لا يوجد مهاجمون في أولمبيك مرسيليا بمستوى آندي ديلور”، وأردف: “الصفقة المثالية كانت بضم أولمبيك مرسيليا لديلور.. كل طرف كان سيستفيد منها”، قبل أن يؤكد: “على كل حال ديلور سيقوم بأشياء رائعة مع نادي نيس، لكني أردت التوضيح فقط بأن ضربة الميركاتو كان من المفروض أن تكون بانتقال ديلور إلى مرسيليا”.

من جهة أخرى، ليست هذه المرة الأولى التي يضيع فيها نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي بطريقة أو بأخرى، لاعبا جزائريا متألقا، ولعل أشهرها قصة رفض إدارة النادي النجم الجزائري الحالي، رياض محرز، خلال بداياته الكروية وقبل انتقاله إلى ليستر سيتي الإنجليزي، وهو ما لم تنسه جماهير نادي الجنوب الفرنسي لحد الآن، وتراجعت إدارة مرسيليا عن ضم آندي ديلور بعد أن اعتبرت بأنه القيمة المالية التي طلبتها إدارة مونبولييه (10 ملايين يورو) كبيرة جدا وكثيرة بالنسبة للمهاجم الجزائري، في وقت لم تتردد إدارة نيس في تسديدها للحصول على واحد من أفضل مهاجمي الدوري الفرنسي خلال السنوات الأخيرة.