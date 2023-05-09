حسم صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي بعقد استثنائي

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” أن صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي، قد تمت، دون أن تذكر اسم النادي الذي سيلتحق به.

وحسب مصادر وكالة الأنباء الفرنسية، فإن نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيلعب الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة “استثنائية وضخمة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، للوكالة: ” العقد استثنائي، وضخم، ونحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة”.

وأفاد نادي باريس سان جرمان الفرنسي وكالة فرانس برس في شكل منفصل أنّ عقد بطل العالم البالغ 35 عاماً لا يزال ساريا حتى 30 جوان المقبل.

و قال مصدر آخر من النادي الفرنسي باريس سان جيرمان: “لو كان النادي يريد تجديد عقده، لفعل ذلك في وقت مبكر”.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية، قد أكدت الاثنين، أن ليونيل ميسي وافق على عرض الهلال السعودي.

وأضافت أن بوسكيتس أيضا سيقبل عرضا لمدة موسمين من الهلال، كما أن جوردي ألبا، سينضم إذا توصل لاتفاق بإنهاء عقده مع نادي برشلونة”.