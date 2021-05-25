“حسناء الحكم الراشد” تعلّق على تداول صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أكدت بأن هدفها تمكين الجالية من خدمات الصيرفة الإسلامية

علّقت “حسناء الحكم الراشد” عن التداول الكبير لصورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقول أنها تتمنى أن تحظى أفكارها بنفس القدر من الاهتمام الذي حظيت به صورها.

وكشفت الحسناء “أسرار ستّي” التي تحولت صورتها الدعائية إلى مادة دسمة للسخرية من المترشحين الرجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن هدفها من الترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل، مؤكدة بأنها تسعى لتمكين الجالية الجزائرية من خدمات الصيرفة الإسلامية.

وفي حديثها لجواهر الشروق بعد الضجة التي أحدثتها صورها قالت أسرار: “أنا أحترم رأي الصحافة والإعلام وخصوصا ما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من المقالات متعلقة بصورة ترشحي ولهذا أتقبل بصدر رحب أي وجهة نظر كوني مقبلة على استحقاق للشعب الكلمة الأولى والأخيرة بخصوصه”.

وأضافت: “أتمنى أن يحظى البرنامج الذي أقدمه ابتداء من هذا الأسبوع بنفس القدر من الاهتمام، والذي يرتكز بالأساس على تمكين الجالية من الحصول على خدمات الصيرفة الاسلامية بدول المهجر عبر إنشاء صندوق استثماري له جدوى اقتصادية وسياسية كبيرة للجزائر خصوصا وأن الجالية تعد بالملايين ولها أصول وأموال يمكن أن تستفيد منها عبر الاستثمار المربح داخل الوطن”.

عن سبب ترشحها تقول أسرار: “طالما كنا نحن أفراد الجالية بالخارج بعيدين عن الوطن لكن قلوبنا دوما معه نفرح لأفراحه ونحزن لإخفاقاته.. هذا يعطينا دوما العزيمة لنكون سندا لبلدنا”.

وتضيف: “اليوم ونحن أمام استحقاقات هامة ارتأينا أننا على استعداد لخوضها من أجل تمثيل أفراد الجالية وتثمين دورها الفاعل ولكي نعمل معا على تجسيد تمنياتها وإيصال انشغالاتها للسلطات العليا”.

يذكر أن أسرار ستي مرشحة ممثلة لحزب جبهة الحكم الراشد في المنطقة الثالثة (إفريقيا والشرق الأوسط)، تبلغ من العمر 37 عاما، ولديها دراسات عليا في التسويق.