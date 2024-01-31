حسناء رفقة الصحفي معتز في الدوحة تثير التساؤلات.. وهذا ما يقوله ذباب الصهاينة!
انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورة تجمع الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة وشابة حسناء تضع حول عنقها وشاحا بألوان العلم القطري، مع عديد التعليقات المسيئة لشخصه.
ونشر حساب المدعوة هدى جنات الذي كان يروج في السابق لمزاعم هروب مراسل الجزيرة وائل الدحدوح وزواجه من ثانية في قطر، صورة معتز رفقة الشابة، مع تعليق: “معتز عزايزة وزوجته في قطر بعد أن هرب من غزة.. حتى هو كان يغني سوف نبقى هنا.. طلعوا يقصدون قطر”. 😂
معتز عزايزة وزوجته في قطر بعد أن هرب من غزة ..
حتى هو كان يغني سوف نبقى هنا .
طلعوا يقصدون قطر. 😂😂 pic.twitter.com/W5PYxCPYtW
— Hoda_jannat (@hodajannat) January 31, 2024
وفي الوقت الذي أعرب البعض عن استيائهم من لبس الفتاة الذي قالوا بأنه غير محتشم ولا يليق بزوجة مسلم، علق حساب آخر يحمل اسم ديما على الصورة بالقول: “المصيبة ان ذي مو زوجته يعني طالع مع وحدة بالحرام وفوقها مبتسم واخواننا في غزة نساهم… أمر مُخزي لا حول ولا قوة إلا بالله”.
الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة قبل ايام ينتقد موسم الرياض ويطلق عليه كلمات أنه مخزي بينما أهلنا في غزة يُذبّحون بأبشع الطرق !!
وهاهو في الدوحة مع زوجته الشبه متعريه يحضر مباريات كأس آسيا … pic.twitter.com/ZMvUi1xrIW
— ph_omar mohammed ١٧٢٧م🇸🇦 (@om_ii22) January 31, 2024
المصيبة ان ذي مو زوجته يعني طالع مع وحدة بالحرام و فوقها مبتسم و اخواننا في #غزة نساهم !!!☹️
امر مُخزي لا حول ولا قوة إلا بالله 😔#معتز_عزيز pic.twitter.com/m7BmCpBDSP
— ديمــꨄــا🇸🇦 (@damas_ksaa) January 31, 2024
وقالت بعض الصفحات إن المرأة الظاهرة مع معتز هي زوجته، خلال حضورهما لمباريات بطولة كأس آسيا، لافتين أن خروجه من غزة لا يبرر استمتاعه بوقته فيما إخوانه يموتون بردا وجوعا.
إنك تطلع من غزة وتقرر تنجو بنفسك ، وتتوقف عن نقل معاناة إنتا الي قررتها في البداية ، فهذا إنتا حر فيه ، لإنو شرف الصمود على الأرض لآخر نفس هذا شرف لا يناله أي إنسان ، بس يا أخي لا تستفزنا ، يا معتز @azaizamotaz9 يا حبيبي الناس بتموت جوع وقصف وبرد ومرض .. عالأقل ما تظهر أي مظهر… pic.twitter.com/Y52a42h7d2
— Dr. Abdallah Mohammed (@jjjjwza) January 30, 2024
ومنذ مدة قصيرة عملت حسابات مزيفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الترويج لمزاعم هروب الصحفي معتز عزايزة من قطاع غزة، واللحاق بالهارب الأول إلى قطر وائل الدحدوح، بهدف النيل من سمعتهما على الرغم من كل التضحيات التي قدماها في سبيل إيصال صوت فلسطين للعالم.
ونشر حساب هدى جنات، مقطع فيديو مرفقا بتعليق: “الصحفي معتز حتى هو هرب والتحق بوائل الدحدوح في قطر وراح يرقص في الدوحة.. أين الصمود وسنبقى هنا وكل هذه الشعارات الفارغة؟ ها هم عادوا لعادتهم القديمة الرقص في الشواع بعد أن خربوا العالم”.
الصحفي معتز حتى هو هرب والتحق بوائل الدحدوح في قطر وراح يرقص في الدوحة ….
اين الصمود وسنبقى هنا وكل هذه الشعارات الفارغة ؟
ها هم عادوا لعادتهم القديمة الرقص في الشواع بعد أن خربوا العالم .
pic.twitter.com/DHGWjUbts1
— Hoda_jannat (@hodajannat) January 24, 2024
كما نشر حساب يحمل اسم يمان عموري فيديو للحظة نزول معتز من الطائرة، وقيامه بلقطة عفوية، مرفقا بتعليق: “منتشياً بانتصاراته الوهمية في غزة.. وبعد أن انتهت “السبوبة””.
منتشياً بانتصاراته الوهمية في #غزة…
وبعد أن انتهت “السبوبة”#معتز_عزايزة pic.twitter.com/aUeUNYe13l
— Yaman Amouri (@YamanAmouri) January 25, 2024
وكان الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة قد كشف عن أسباب القرار الذي اتخذه بالخروج من قطاع غزة خلال الحرب، موضحًا أنه سيسعى للتأثير من الخارج على الأوضاع في القطاع المحاصر.
وقال خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء “قرار الخروج كان من أصعب القرارات في حياتي، هذا قرار مصيري، جاء بعد بداية التوغل والاجتياح والاقتراب من منزلي، بالإضافة إلى نقص الغذاء والصعوبات الي بتطلع كل يوم”.
وأضاف “عملي الصحفي كان يتوقف خلال اليوم عدة مرات حتى أجد قوت يومي، هناك أزمة إنترنت، ما في وصول جيد للإنترنت، بتصور الحدث وبدك يومين لتبعت”.
وأوضح “بعد أكثر من 107 أيام من تغطيتي للمجازر اللي بتصير لشعبي وأهلي في غزة، وجدت أنه يمكن وجودي في الخارج رح يأثر بدرجة أكبر”.
وأشار إلى أنه راوده شعور بأن تأثيره لم يعد كما كان في البداية، وأوضح أنه “حان الوقت أن أعمل وأضغط من الخارج”.
معتز عزايزة motaz_azaiza يكشف للجزيرة مباشر “سر الصمود الفلسطيني” في #غزة#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/m6B4xiBi2V
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 23, 2024
ووجه معتز رسائل وداع مؤثرة قبل أن يغادر قطاع غزة، بعدما واصل تغطية الحرب على غزة لـ107 أيام، حيث ظهر في مقطع فيديو قال فيه: “هذه هي المرة الأخيرة لرؤيتي مرتديًا هذه السترة الثقيلة، لقد قررت الرحيل اليوم”.
وحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي النيل من سمعة الدحدوح، مؤخرا، من خلال الترويج لروايات عديدة بشأنه، كان آخرها القول إنه هرب من غزة بلا رجعة، ليقيم مع زوجته الثانية في قصر بدولة قطر، وهاهو يضم إلى الرواية معتز.
ويعمل الذباب الإلكتروني لصالح الصهاينة من خلال حسابات مزيفة تروج لمزاعم الاحتلال وتشويه سمعة الأفراد من أجل تبرير استهدافهم بالطائرات المسيرة وقتلهم بدم بارد، مثلما حصل مع الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا.