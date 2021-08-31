حسناوات أوكرانيات في أغرب عرض لأزياء الموتى داخل التوابيت!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا صادمة لحسناوات أوكرانيات وهن مستلقيات داخل التوابيت في عرض لأزياء الموتى، هو الأغرب في العالم.

وتظهر الصور التي التقطت بمدينة دنيبرو الأوكرانية عارضات الأزياء بأعين مغلقة وأياد مطوية، مستلقيات داخل التوابيت، بملابس زاهية ووشاح يغطي الرأس.

واستهجن ناشطون هذا العرض، الذي وصف بالغريب، وعبروا عن دهشتهم من الأفكار الهدامة التي صارت تنتشر بصورة جنونية عبر العالم.

وكانت إحدى الوكالات المختصة في تسيير الجنائز بأوكرانيا قد أعلنت عن خططها لتصنيع ملابس خاصة بالموتى عبر صفحتها على فيسبوك.

وأرفقت الوكالة إعلانها بصور لعارضات أزياء وهن مستلقيات في توابيت وعليها أزياء متنوعة الألوان والموديلات.

وبحسب ما أفادت وكالات ومواقع إخبارية فإن الشركة المصنعة قدمت لزبائنها تصاميم من التوابيت الصديقة للبيئة، منها المرصع بالألماس، بالإضافة لخيارات متعددة من ملابس الدفن.

وأقيم في وقت سابق، من شهر جوان بالعاصمة الأوكرانية كييف معرض غريب بهدف تعزيز ثقافة الجنازة حمل اسم “RIP Expo 2021″، عرضت فيه توابيت صممت على طراز الرسوم المتحركة.

وشهد العرض أيضا مسيرة جنائزية تمت أمام الحضور من خلال مجموعة توابيت وضعت فيها فتيات مثّلن دور الأموات، في مشهد يذكر الجميع بحقيقة واحدة فقط ألا وهي “النهاية المحتومة.. الموت”.