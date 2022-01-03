حسني: الجزائر من البلدان الفقيرة من حيث المورد المائي

كشف كريم حسني وزير الموارد المائية،الإثنين، أن الجزائر تصنف من ضمن البلدان الفقيرة من حيث المورد المائي، وتعرف فترات جفاف طويلة ومتكررة.

وقال الوزير على هامش زيارته إلى ولاية سيدي بلعباس، أن سبب هذه الوضعية يعود إلى عجز في نِسَب التساقطات المطرية الذي بلغ خلال السنوات الأخيرة ما بين الــ40 % و50 % مقارنة بالمعدلات السنوية الماضية، خاصة في الجهتين الوسطى والغربية للبلاد.

وأوضح أن نقص وشح الأمطار بفعل التغيرات المناخية أثر بشكل كبير على تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب عبر 20 ولاية في الوطن.