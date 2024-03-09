حسن الاستقامة من حسن التربية

الاستقامة هي ما يجعل الفرد المسلم، يؤمن بالله ربا وخالقا ومعبودا، ثم يتبع إيمانه الخالص بالاستقامة في العبادة والأخلاق والآداب والمعاملة والمعاشرة وحسن السيرة، والامتثال للأوامر والنواهي التي نزل بها التشريع في القرآن الكريم، والاقتداء بفضائل الإسلام ومكارم الأخلاق ومحامدها، وقد أكّد الحق سبحانه ذلك في قوله: ((إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ)) (فصلت:30).

ولحمل الفرد المسلم على تحقيق غاية الاستقامة في الدين والخلق، فرض الله -تعالى- عليه العبادات: كالصلاة والصوم والحج والزكاة وأفعال البر والخير والإحسان، كيما تكون اختبارا على التزامه بالأوامر والنواهي العلوية، وتميّزه عن غيره من الوثنيين والمشركين والعصاة والغافلين في المقام الأول، وفي الوقت ذاته تكون مُحفِّزا على استقامة سيرته، وتهذيب أخلاقه وسلوكه ومعاملته مع الناس، وحيث إن الإنسان مرتبط بالزمان والمكان ارتباطا وثيقا، لا يكاد ينفك عنهما في حركاته، ونشاطه ونومه ويقظته وسائر أحواله، جعل الباري سبحانه، العبادات تؤدى في أزمنة مغلقة أو مفتوحة، كالصوم في شهر رمضان، والحج في ذي الحجة، والزكاة حينما يحول الحول، وصلاة الجمعة في نهاية الأسبوع في زمن محدّد بعد الزوال، والصلوات الخمس في أوقات معلومة من اليوم، والقبلة جعل لها مكانا مخصوصا ببيت الله الحرام بمكة المكرمة، وصلاة الجماعة تؤدى في المساجد، والصلاة الفردية جعل لها الأرض كلها مسجدا، في البيت والسهل والجبل والصحراء، وفي كل مكان مرتفع أو منخفض بشرط طهارته، وخلوه من النجاسة المادية والمعنوية، كالمراحيض والخمارات وأماكن اللهو والمجون والفسوق والفجور.