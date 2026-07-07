حسن شحاتة يعود إلى لقاء أم درمان بين مصر والجزائر

كان يريد اللعب في جنوب إفريقيا أو غانا واتحاد الكرة تمسك بالسودان

كشف المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري، الكابتن حسن شحاتة، عن كواليس جديدة تتعلق بمباراة “أم درمان” التاريخية عام 2009 ضد المنتخب الجزائري، مؤكداً أن رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم هو من اختار اللعب في السودان، متجاهلا رغبته الفنية في خوض اللقاء بجنوب إفريقيا أو غانا.

ووجه شحاتة اتهاماً مباشراً إلى أيمن يونس، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم في ذلك الوقت، محمّلا إياه مسؤولية التمسك بخيار ملعب المريخ في الخرطوم. وأوضح “المعلم” أن مبررات يونس لم تكن فنية على الإطلاق، بل استندت إلى حسابات جماهيرية وتسهيل سفر “الفنانين والفنانات” لمساندة المنتخب، وهو ما اعتبره شحاتة “شو إعلامي” أتى بنتائج عكسية تماماً؛ إذ عاشت البعثة المصرية ضغوطاً نفسية رهيبة شتت أذهان اللاعبين، لينتهي الحلم المونديالي لجيل مصر الذهبي بصاروخ عنتر يحيى الذي سكن شباك عصام الحضري، وتأهل على إثره “محاربو الصحراء” بجدارة إلى مونديال 2010.

تثبت هذه الشهادة المتأخرة أن العناد الإداري وتغليب الاستعراض على الحسابات الفنية الصارمة كانا السبب الحقيقي وراء ضياع الفرصة التاريخية، لتظل تلك المواجهة درساً في كيفية إفساد التخطيط العشوائي لإنجازات الميدان. وبالعودة إلى التفاصيل، فإن القرعة وحدها هي ما قادت الموقعة إلى الخرطوم؛ حيث كان الجانب الجزائري يصر ويرغب بشدة في خوض اللقاء الفاصل بتونس لضمان زحف جماهيري وملاعب بجودة عالية، وفي المقابل اختار الاتحاد المصري السودان كبلد بديل، لتسفر قرعة “الفيفا” عن اختيار السودان. وتكمن المفارقة التاريخية في أن تونس التي تمنتها الجزائر رُفضت، بينما تحولت السودان التي تمسكت بها الإدارة المصرية إلى فخ نفسي رهيب انقلب فيه السحر على الساحر، ليعود “الخضر” بتأشيرة المونديال من قلب ملعب المريخ.