حسن نصر الله : كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة وكل الخيارات مطروحة

يلقي الآن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، كلمة أمام حشد من اللبنانيين بمنسابة احتفال تكريمي يقيمه الحزب "اعتزازا وافتخارا بالشهداء".

ألقى الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، كلمة أمام حشد من اللبنانيين بمنسابة احتفال تكريمي يقيمه الحزب “اعتزازا وافتخارا بالشهداء”، وهي اول كلمة له منذ 7 أكتوبر.

الأمين العام لحزب الله اللبناني قال “كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة وكل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في وقت من الأوقات ويجب أن نكون جميعا مهيئين وجاهزين وحاضرين”، في تعليقه على إمكانية دخول حزب الله في الحرب بشكل كامل.

حسن نصر الله قال أن حزب الله دخل المعركة في الثامن من أكتوبر، حيث “بدأت المقاومة الإسلامية في لبنان بعملياتها في ثاني يوم من عمليات الأقصى”.

نصر الله اعتبر أن “من ينتظر دخول حزب الله بشكل شامل في الحرب سيرى ما يجري في الحدود متواضعا لكن لم يتم الاكتفاء به”.

ليؤكد أن “ما يجري جنوب لبنان لم يسبق له مثيل” حيث “تتعرض كل المواقع العسكرية الإسرائيلية إلى عمليات عسكرية يومية”.

حسن نصر الله قال أن المقاومة جنوب لبنان تخوض معركة لا يدركها سوى من يعيشها، وهي معركة من نوع أخر.

المعركة في جنوب لبنان التي تخوضها المقاومة –منها حزب الله-، قال حسن نصر الله أنها خلفت 57 شهيدا.

وبسببها تم منع إسرائيل من نقل قواتها إلى غزة، وأكد أن الجبهة اللبنانية خففت جزءا كبيرا من القوات التي كانت لتوجه لغزة.

الأمين العام لحزب الله قام بتعداد نتائج العمليات التي تقوم بها المقاومة جنوب لبنان قائلا أن “جبهة لبنان جذبت ثلث الجيش الاسرائيلي الى الحدود وهي قوات كان يمكن لها أن توجه إلى غزة، كذلك دفعت بالكيان لتوجيه نصف القدرات البحرية الإسرائيلية نحو الجبهة اللبنانية، إضافة إلى توجيهه أيضا نصف الدفاع الصاروخي باتجاه جبهة لبنان.

هده العمليات التي يقوم به حزب الله في جنوب لبنان، يقول حسن نصر الله أنها كانت من نتائجها “نزوح عشرات الآلاف من سكان المستعمرات وإخلاء أخرى”، حيث تم “إخلاء 58 مستعمرة في الجنوب”.

هده العمليات يقول حسن نصر الله أنها شكلت ضغطا على العدو” كما “أوجدت حالة من القلق لدى قيادة العدو ولدى الأمريكيين”.

وهو “القلق من أن تذهب هذه الجبهة إلى حرب جزئية أو حرب واسعة وعلى العدو ان يحسب له كل حساب”.

هذا القلق قال نصر الله أنه مقروء في من خلال كل “الرسائل الأوروبية الأمريكية وحتى العربية التي تصلنا”.

حسن نصر الله قال أيضا أن هناك من يعتبرون أن حزب الله يغامر بدعمه للمقاومة الفلسطينية كما أنه تعرض لضغوط وتهديدات منذ اليوم الأول عبر الأساطيل والطائرات الأمريكية.

الأمين العام لحزب الله اللبناني قال أن ما يتحكم في تصعيد الجبهة اللبنانية للقتال هو ما يحدث في غزة، كونها “جبهة دعم وتضامن” مع القطاع، إضافة إلى “مسار سلوك العدو تجاه لبنان”.

“كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة وكل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في وقت من الأوقات ويجب أن نكون جميعا مهيئين وجاهزين وحاضرين”، قال حسن نصر الله.

كما خاطب الحكومة الإسرائيلية قائلا “سترتكب اكبر حماقة في تاريخيك ووجودك إن أردت القيام بعملية استباقية”، وأضاف مخاطبا الولايات المتحدة الأمريكية “أساطيلكم التي تهددونا بها اعددنا لها عدتها أيضا”.