حسيبة بولمرقة ضحية نصب واحتيال..!

تم سلبها مبلغ 2 مليار سنتيم

تعرضت البطلة الأولمبية السابقة، العداءة حسيبة بولمرقة، إلى عملية نصب واحتيال، تم سلبها من خلالها مبلغ 2 مليار سنتيم.

وحسب مصادر الشروق، فان العداءة حسيبة بولمرقة، راحت ضحية هذه العملية الاحتيالية رفقت صديقتها “أ.م”، من قبل شخص يدعى “ب.ف”، حيث قام الأخير بسلبهما 2 مليار سنتيم.

وعن تفاصيل القضية، فقد مثل المتهم في القضية، الاثنين، أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد، ورفض الحاكمة ملتمسا حضور الضحيتين “أ.م”

بالمقابل قرر قاضي الحكم تأجيل القضية إلى يوم 2 نوفمبر المقبل .