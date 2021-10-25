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الجزائر
تم سلبها مبلغ 2 مليار سنتيم

حسيبة بولمرقة ضحية نصب واحتيال..!

نوارة باشوش
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حسيبة بولمرقة ضحية نصب واحتيال..!

تعرضت البطلة الأولمبية السابقة، العداءة حسيبة بولمرقة، إلى عملية نصب واحتيال، تم سلبها من خلالها مبلغ 2 مليار سنتيم.

وحسب مصادر الشروق، فان العداءة حسيبة بولمرقة، راحت ضحية هذه العملية الاحتيالية رفقت صديقتها “أ.م”، من قبل شخص يدعى “ب.ف”، حيث قام الأخير بسلبهما 2 مليار سنتيم.

وعن تفاصيل القضية، فقد مثل المتهم في القضية، الاثنين، أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد، ورفض الحاكمة ملتمسا حضور الضحيتين “أ.م”

بالمقابل قرر قاضي الحكم تأجيل القضية إلى يوم 2 نوفمبر المقبل .

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