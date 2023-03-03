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رياضة
بعدما تأكد عدم حاجته للجراحة

حسين بن عيادة يعود ويطمئن جماهير الوداد

الشروق الرياضي
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حسين بن عيادة يعود ويطمئن جماهير الوداد

طمأن الدولي الحسين بن عيادة لاعب الوداد، جماهير الفريق، على حالته الصحية بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا، ومغادرته إلى قطر للخضوع لفحوصات دقيقة.

وأوضحت مصادر صحفية أن الكشف الذي خضع له بن عيادة في مركز “أسبيتار” استبعد حاجته للجراحة، عكس التخوفات التي انتشرت قبل سفره. وأفادت المصادر بأن اللاعب عاد إلى الدار البيضاء لمواصلة التأهيل الطبيعي، وفق نظام خاص، مؤكدة أن فترة غيابه لن تطول هذه المرة، ليلتحق بالفريق في غضون أسابيع.

ويعد الحسين بن عيادة القادم للوداد خلال الميركاتو الصيفي الماضي من النجم الساحلي، ضمن دعامات خط دفاع الفريق المغربي.. إذ شارك معه في جميع مبارياته بالدوري حتى الجولة الـ 9.

وتألق اللاعب بشكل كبير في الديربي أمام الرجاء، مثلما خاض نهائي كأس العرش والسوبر الإفريقي، فضلا عن مواجهة ريفيرز يونايتد في دوري أبطال إفريقيا، ليصاب فترة توقف الدوري التي تزامنت مع كأس العالم وبعدها تغيب لفترة طويلة.

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